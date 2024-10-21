Компания «РЖД» не включила населенные пункты Ханты-Мансийского автономного округа в маршрут поезда Деда Мороза. Информация о движении праздничного состава была опубликована на официальном сайте. Однако в этом году югорчане не смогут принять участие в этом зимнем приключении, сообщили агентству URA.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги.
«По маршрутам Свердловской железной дороги в программе поезда Деда Мороза только посещение Екатеринбурга, югорских населенных пунктов нет. Причины будут озвучены позже», — сообщили корреспонденту в компании.
Поезд Деда Мороза — это передвижная резиденция новогоднего волшебника. В вагонах праздничного состава проходят мероприятия для детей: анимация, театральные постановки, встречи с самим Дедом Морозом и его сказочной командой.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) раскупили билеты на поезд Деда Мороза, который приезжал 29 ноября 2023 года. В Югре он останавливался только в одном городе.
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