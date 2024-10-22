Полиция оказалась бессильна в конфликте между беременной петербурженкой и наркоманом

Беременная жительница Санкт-Петербурга по имени Дарья сталкивается с серьезной угрозой от своего бывшего парня Ильи, который преследует ее, угрожает и избивает. По словам девушки, после того как она узнала о своей беременности, агрессия молодого усилилась, что заставило женщину обратиться за помощью к правоохранительным органам. Однако в полиции ей не помогают.
«Я вызываю полицию, пишу заявления — ноль реакции за 5 месяцев. Они приезжают, я пишу заявление, и они уезжают. Дальнейших действий нет. Писала заявление, которое они вообще не приняли. Я сидела в слезах в отделе и кричала, чтобы мне помогли, что он меня убьет так. Все равно ноль реакции», — поделилась девушка. Ее слова передает telegram-канал «Осторожно, новости».
Ситуация осложняется тем, что из-за стресса и физического насилия Дарья неоднократно оказывалась в больнице с угрозой прерывания беременности. Женщина выражает серьезные опасения относительно влияния переживаемого стресса и насилия на здоровье будущего ребенка.
В 2021 году Дарья встретила Илью. Вскоре он был осужден за кражу. Несмотря на это, девушка решила ожидать его возвращения из заключения. После освобождения парень столкнулся с наркотиками. Его поведение стало агрессивным: он начал проявлять физическую агрессию по отношению к ней и вести себя неадекватно.
Девушка пыталась уйти, но осталось после обещания молодого человека начать лечиться от зависимости. Вскоре пара узнала о беременности. Издевательства со стороны мужчины только участились.
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