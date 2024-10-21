21 октября 2024

В Екатеринбурге ищут человека, чья граната взорвалась и убила мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер осмотрел центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Челябинск, растяжка, граната, армия, оружие, боеприпас, лимонка, ф1
Сыщики ищут, кто сбыл гранату погибшему (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге приступили к розыску неизвестного, который передал гранату 44-летнему мужчине. Позже он был найден мертвым в саду, рядом лежали фрагменты боеприпаса. Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте взрывчатых веществ, сообщил URA.RU источник.

«Некий человек передал екатеринбуржцу гранату Ф-1, снаряженную запалом типа УЗРГМ. Позже в результате ее взрыва новый владелец погиб. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 222.1 УК РФ. Виновному грозит до 11 лет колонии», — сказал собеседник агентства.

ЧП произошло в сентябре. Мужчина был найден мертвым на скамейке своего садового участка, рядом валялись фрагменты взрывного устройства. Перед гибелью екатеринбуржец хотел уехать на СВО, но во время прохождения медкомиссии узнал, что серьезно болен. Это известие стало для него ударом, он начал пить.

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В Екатеринбурге приступили к розыску неизвестного, который передал гранату 44-летнему мужчине. Позже он был найден мертвым в саду, рядом лежали фрагменты боеприпаса. Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте взрывчатых веществ, сообщил URA.RU источник. «Некий человек передал екатеринбуржцу гранату Ф-1, снаряженную запалом типа УЗРГМ. Позже в результате ее взрыва новый владелец погиб. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 222.1 УК РФ. Виновному грозит до 11 лет колонии», — сказал собеседник агентства. ЧП произошло в сентябре. Мужчина был найден мертвым на скамейке своего садового участка, рядом валялись фрагменты взрывного устройства. Перед гибелью екатеринбуржец хотел уехать на СВО, но во время прохождения медкомиссии узнал, что серьезно болен. Это известие стало для него ударом, он начал пить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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