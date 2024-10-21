21 октября 2024

В мэрии раскрыли, как расположат тоннель в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге тоннель через Исеть расположат в сторону цирка и ледовой арены
© Служба новостей «URA.RU»
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6 мая, дождь и мрак и все равно мир прекрасен! Пермь, девушка, мост, холод, подземный переход, человек, тоннель, переход, плохая погода, мрак, климат, мокрый асфальт, природа, весна, дождь, коммунальный мост, влажность, облачность, пасмурность, сумрачность, дождливость, хмурость
Подземный переход появится в конце следующего года (архивное фото) Фото:

Тоннель через реку Исеть, о появлении которого в Екатеринбурге ранее писало URA.RU, расположат так, чтобы горожане смогли перейти от Дендропарка в сторону цирка и ледовой арены УГМК. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Пешеходный тоннель шириной четыре метра будет иметь длину 30 метров и соединит две части набережной Исети. Благодаря ему екатеринбуржцы смогут перейти из Дендрологического парка на улице 8 Марта к пространству вдоль цирка и строящейся ледовой арены», — следует из сообщения.

О проекте подземного перехода под улицей Куйбышева стало известно месяц назад. На его строительство к концу 2025-го власти потратят порядка 370 миллионов рублей. Вдоль тоннеля установят камеры видеонаблюдения, фонари, скамейки. Сам мост, под которым проведут переход, оборудуют подсветкой.

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Тоннель через реку Исеть, о появлении которого в Екатеринбурге ранее писало URA.RU, расположат так, чтобы горожане смогли перейти от Дендропарка в сторону цирка и ледовой арены УГМК. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Пешеходный тоннель шириной четыре метра будет иметь длину 30 метров и соединит две части набережной Исети. Благодаря ему екатеринбуржцы смогут перейти из Дендрологического парка на улице 8 Марта к пространству вдоль цирка и строящейся ледовой арены», — следует из сообщения. О проекте подземного перехода под улицей Куйбышева стало известно месяц назад. На его строительство к концу 2025-го власти потратят порядка 370 миллионов рублей. Вдоль тоннеля установят камеры видеонаблюдения, фонари, скамейки. Сам мост, под которым проведут переход, оборудуют подсветкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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