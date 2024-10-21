Общество В мэрии раскрыли, как расположат тоннель в центре Екатеринбурга В Екатеринбурге тоннель через Исеть расположат в сторону цирка и ледовой арены 22 октября 2024 в 12:48 Размер текста - 17 + Подземный переход появится в конце следующего года (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Тоннель через реку Исеть, о появлении которого в Екатеринбурге ранее писало URA.RU, расположат так, чтобы горожане смогли перейти от Дендропарка в сторону цирка и ледовой арены УГМК. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Пешеходный тоннель шириной четыре метра будет иметь длину 30 метров и соединит две части набережной Исети. Благодаря ему екатеринбуржцы смогут перейти из Дендрологического парка на улице 8 Марта к пространству вдоль цирка и строящейся ледовой арены», — следует из сообщения. О проекте подземного перехода под улицей Куйбышева стало известно месяц назад. На его строительство к концу 2025-го власти потратят порядка 370 миллионов рублей. Вдоль тоннеля установят камеры видеонаблюдения, фонари, скамейки. Сам мост, под которым проведут переход, оборудуют подсветкой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Тоннель через реку Исеть, о появлении которого в Екатеринбурге ранее писало URA.RU, расположат так, чтобы горожане смогли перейти от Дендропарка в сторону цирка и ледовой арены УГМК. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Пешеходный тоннель шириной четыре метра будет иметь длину 30 метров и соединит две части набережной Исети. Благодаря ему екатеринбуржцы смогут перейти из Дендрологического парка на улице 8 Марта к пространству вдоль цирка и строящейся ледовой арены», — следует из сообщения. О проекте подземного перехода под улицей Куйбышева стало известно месяц назад. На его строительство к концу 2025-го власти потратят порядка 370 миллионов рублей. Вдоль тоннеля установят камеры видеонаблюдения, фонари, скамейки. Сам мост, под которым проведут переход, оборудуют подсветкой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям