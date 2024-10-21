В мэрии раскрыли, как расположат тоннель в центре Екатеринбурга

Тоннель через реку Исеть, о появлении которого в Екатеринбурге ранее писало URA.RU, расположат так, чтобы горожане смогли перейти от Дендропарка в сторону цирка и ледовой арены УГМК. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«Пешеходный тоннель шириной четыре метра будет иметь длину 30 метров и соединит две части набережной Исети. Благодаря ему екатеринбуржцы смогут перейти из Дендрологического парка на улице 8 Марта к пространству вдоль цирка и строящейся ледовой арены», — следует из сообщения.
О проекте подземного перехода под улицей Куйбышева стало известно месяц назад. На его строительство к концу 2025-го власти потратят порядка 370 миллионов рублей. Вдоль тоннеля установят камеры видеонаблюдения, фонари, скамейки. Сам мост, под которым проведут переход, оборудуют подсветкой.
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