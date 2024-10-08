Махонин намерен лишить части полномочий трех мэров в Пермском крае

Дмитрий Махонин занялся централизацией полномочий три года назад Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин намерен забрать на уровень региона градостроительные полномочия у мэрий Добрянки, Краснокамска и Пермского муниципального округа (Пермского района). Соответствующий законопроект он внес в краевой парламент, документ размещен на портале заксобрания.

«Проект закона разработан в целях совершенствования системы регулирования отношений в сфере градостроительства и архитектуры в Пермском крае. Он предусматривает передачу с 1 января 2025 года отдельных полномочий органов местного самоуправления Пермского округа, Краснокамского округа, Добрянского округа в области градостроительной деятельности органам государственной власти Пермского края на неограниченный срок, но не менее срока полномочий заксобрания», — говорится в пояснительной записке к документу.

На уровень края перейдет утверждение генпланов, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории. Это ключевые градостроительные функции.

В пояснительной записке отмечается, что централизация позволит «гибко и оперативно решать вопросы, стоящие перед градостроительной политикой города Перми и смежными муниципалитетами, определять точки роста и выстраивать логистические коридоры, создавать единую транспортную политику с учетом трудовой миграции, формировать совместное использование инфраструктурных объектов». Также это будет способствовать более эффективному контролю в сфере градостроительства и архитектуры. После передачи полномочий потребуется 15 новых сотрудников (восемь — в «Институт планирования территории», семь — в минимущество) и 72,7 млн рублей (30,5 млн рублей — в 2025 году, по 21,1 млн рублей — в 2026—2027 годах).

Дмитрий Махонин на протяжении последних трех лет систематически централизует полномочия муниципалитетов на уровне края. В 2021 году регион забрал все градостроительные функции Перми. В 2023 году по инициативе губернатора у мэрии краевой столицы забрали полномочия в сфере образования, наружной рекламы, уличной торговли, ЖКХ. Тогда же на уровень края перешли часть коммунальных функций Пермского района. Месяц назад Махонин взял на себя функции муниципалитетов по строительству крупных соцобъектов и некоторых дорог.