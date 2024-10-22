Экс-сенатор Рауф Арашуков заработал уголовное дело, сидя в «Черном дельфине»

Экс-сенатор Рауф Арашуков стал фигурантом еще одного уголовного дела при том, что на данный момент отбывает пожизненный срок в тюрьме. Так, его подозревают в даче взятки через адвоката сотруднику ФСИН в Оренбургской области, сообщили в Следственном комитете РФ.
«Установлено, что с июля по октябрь 2024 года Арашуков, осужденный к пожизненному лишению свободы и содержащийся в ИК-6 („Черный дельфин“), через своего адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку в размере не менее трех миллионов рублей за организацию привилегированных условий содержания», — заявили в СК РФ. Информацию передает РБК.
Среди привилегированных условий содержания значатся получение сверх установленных лимитов свиданий с родственниками, звонков, передачек и посылок. А также возможность выбора вида и места работы в колонии и нахождение в камере с определенными заключенными.
Пожизненный срок Рауфу Арашукову дали за убийство. Он обвиняется в организации убийства председателя общественного движения «Адыгэ хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Оно было организовано по заказу его отца.
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