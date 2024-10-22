Экс-сенатор Рауф Арашуков заработал уголовное дело, сидя в «Черном дельфине»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Рауф Арашуков обвиняется в даче взятки сотруднику ФСИН Фото:

Экс-сенатор Рауф Арашуков стал фигурантом еще одного уголовного дела при том, что на данный момент отбывает пожизненный срок в тюрьме. Так, его подозревают в даче взятки через адвоката сотруднику ФСИН в Оренбургской области, сообщили в Следственном комитете РФ.

«Установлено, что с июля по октябрь 2024 года Арашуков, осужденный к пожизненному лишению свободы и содержащийся в ИК-6 („Черный дельфин“), через своего адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку в размере не менее трех миллионов рублей за организацию привилегированных условий содержания», — заявили в СК РФ. Информацию передает РБК.

Среди привилегированных условий содержания значатся получение сверх установленных лимитов свиданий с родственниками, звонков, передачек и посылок. А также возможность выбора вида и места работы в колонии и нахождение в камере с определенными заключенными.

Пожизненный срок Рауфу Арашукову дали за убийство. Он обвиняется в организации убийства председателя общественного движения «Адыгэ хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Оно было организовано по заказу его отца.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-сенатор Рауф Арашуков стал фигурантом еще одного уголовного дела при том, что на данный момент отбывает пожизненный срок в тюрьме. Так, его подозревают в даче взятки через адвоката сотруднику ФСИН в Оренбургской области, сообщили в Следственном комитете РФ. «Установлено, что с июля по октябрь 2024 года Арашуков, осужденный к пожизненному лишению свободы и содержащийся в ИК-6 („Черный дельфин“), через своего адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку в размере не менее трех миллионов рублей за организацию привилегированных условий содержания», — заявили в СК РФ. Информацию передает РБК. Среди привилегированных условий содержания значатся получение сверх установленных лимитов свиданий с родственниками, звонков, передачек и посылок. А также возможность выбора вида и места работы в колонии и нахождение в камере с определенными заключенными. Пожизненный срок Рауфу Арашукову дали за убийство. Он обвиняется в организации убийства председателя общественного движения «Адыгэ хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Оно было организовано по заказу его отца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...