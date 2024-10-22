Пермские депутаты пожаловались министру транспорта на жуткие пробки в районе Гознака и ДКЖ

Депутаты инфраструктурного комитета заксобрания Пермского края обратили внимание чиновников на пробки в районе Гознака и ДКЖ. Председатель комитета Павел Черепанов заявил, что проезд по ул. Локомотивной занял у него час, в то время как движение по ул. Строителей — 20 минут. Глава минтранса Сергей Вешняков ответил, что из-за активной стадии работ на площади Гайдара неудобств скоро будет еще больше.
«Я специально проверял. Поехал в один день по Локомотивной — ехал один час. Выбрал ул. Строителей — доехал за 20 минут», — передает слова Черепанова корреспондент URA.RU.
На проблему обратил внимание заместитель председателя комитета Александр Черепанов. Он отметил, что с открытием ул. Строителей и без того затрудненное движение по улицам Малкова и Локомотивная вообще встало. Власти регулируют движение, но этого недостаточно.
Директор ГКУ «Центр безопасности дорожного движения» Александр Власов отметил, что ситуация осложняется ремонтными работами на ул. Шоссе Космонавтов. После их завершения (в ноябре) транспортные потоки перераспределятся. Также свободными для проезда остаются улицы Плеханова и Дзержинского. Пробки можно объезжать там.
Глава минтранса Сергей Вешняков заявил, что пока не закончится ремонт площади Гайдара, ситуация не изменится. Он должен завершиться в июле 2025 года. «Мы сейчас войдет в активную фазу и там будет еще больше неудобств для движения», — отметил он. В перспективе минтранс думает над тем, чтобы сделать кольцо на площади главной дорогой.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми открыли движение по ул. Строителей в районе тоннеля под Трансибом. Накануне пермяки встали в восьмибалльные пробки на соседних улицах.
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