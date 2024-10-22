Для челябинцев запустят прямые авиарейсы в Таиланд

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Рейсы из Челябинска в Таиланд запустят в начале ноября
Рейсы из Челябинска в Таиланд запустят в начале ноября Фото:

Для челябинцев в начале ноября запустят прямые авиарейсы в Таиланд. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба аэропорта имени Игоря Курчатова.

«Из Челябинска в Таиланд запустят прямой рейс. Старт авиасообщения ожидается со 2-3 ноября с частотой один рейс раз в 12-13 дней», — сообщает пресс-служба аэропорта в telegram-канале. Чартеры по данному направлению запустит авиакомпания «AZUR AIR».

Самым популярным направлением в новогодние праздники среди россиян стал Таиланд. Как рассказала URA.RU директор компании Sunmar Эльвира Зайнетдинова, туры на Новый год и Рождественские праздники туристы бронируют уже с августа.

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Для челябинцев в начале ноября запустят прямые авиарейсы в Таиланд. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба аэропорта имени Игоря Курчатова. «Из Челябинска в Таиланд запустят прямой рейс. Старт авиасообщения ожидается со 2-3 ноября с частотой один рейс раз в 12-13 дней», — сообщает пресс-служба аэропорта в telegram-канале. Чартеры по данному направлению запустит авиакомпания «AZUR AIR». Самым популярным направлением в новогодние праздники среди россиян стал Таиланд. Как рассказала URA.RU директор компании Sunmar Эльвира Зайнетдинова, туры на Новый год и Рождественские праздники туристы бронируют уже с августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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