Для челябинцев запустят прямые авиарейсы в Таиланд

Для челябинцев в начале ноября запустят прямые авиарейсы в Таиланд. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба аэропорта имени Игоря Курчатова.
«Из Челябинска в Таиланд запустят прямой рейс. Старт авиасообщения ожидается со 2-3 ноября с частотой один рейс раз в 12-13 дней», — сообщает пресс-служба аэропорта в telegram-канале. Чартеры по данному направлению запустит авиакомпания «AZUR AIR».
Самым популярным направлением в новогодние праздники среди россиян стал Таиланд. Как рассказала URA.RU директор компании Sunmar Эльвира Зайнетдинова, туры на Новый год и Рождественские праздники туристы бронируют уже с августа.
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