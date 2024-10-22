«Инвалиды-колясочники» выпрашивают деньги у жителей Тюмени

Люди на инвалидных колясках просят деньги у тюменских автолюбителей

22 октября 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

На тюменских дорогах появились колясочники, которые просят деньги у автолюбителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На наиболее оживленных дорогах и перекрестках Тюмени появились люди на инвалидных колясках, которые выпрашивают деньги у водителей автомобилей. Об этом URA.RU сообщили местные жители. «Лично я столкнулся с данными личностями на ул. Профсоюзной, рядом с ТЦ „Зеленый берег“. Мужчина на инвалидной коляске двигался вдоль ряда автомобилей, которые остановились на светофоре. В руках у него была картонная табличка с просьбой дать денег на лечение. Некоторые водители это делали», — рассказал тюменец в беседе с URA.RU. Другой тюменский автолюбитель также столкнулся с людьми на колясках. Однако усомнился в том, что они действительно являются инвалидами. «Лично видел, как один такой человек, видимо, „закончив смену“, спокойно встал с коляски и покатил ее по тротуару. Это было в районе перекрестка улиц Мориса Тореза — Профсоюзная», — пояснил житель Тюмени в разговоре с агентством. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что в крупных ТРЦ Тюмени появились люди, которые в агрессивной манере просят прохожих купить им дорогие продукты: мясо, красную икру и другие деликатесы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На наиболее оживленных дорогах и перекрестках Тюмени появились люди на инвалидных колясках, которые выпрашивают деньги у водителей автомобилей. Об этом URA.RU сообщили местные жители. «Лично я столкнулся с данными личностями на ул. Профсоюзной, рядом с ТЦ „Зеленый берег“. Мужчина на инвалидной коляске двигался вдоль ряда автомобилей, которые остановились на светофоре. В руках у него была картонная табличка с просьбой дать денег на лечение. Некоторые водители это делали», — рассказал тюменец в беседе с URA.RU. Другой тюменский автолюбитель также столкнулся с людьми на колясках. Однако усомнился в том, что они действительно являются инвалидами. «Лично видел, как один такой человек, видимо, „закончив смену“, спокойно встал с коляски и покатил ее по тротуару. Это было в районе перекрестка улиц Мориса Тореза — Профсоюзная», — пояснил житель Тюмени в разговоре с агентством. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что в крупных ТРЦ Тюмени появились люди, которые в агрессивной манере просят прохожих купить им дорогие продукты: мясо, красную икру и другие деликатесы.