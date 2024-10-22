Спикер пермской гордумы предложил 77-летнему депутату сдать нормы ГТО

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Депутат Геннадий Сторожев вспомнил, как сдавал нормы ГТО
Депутат Геннадий Сторожев вспомнил, как сдавал нормы ГТО Фото:

На пленарном заседании пермской гордумы ее председатель Дмитрий Малютин сделал неожиданное предложение 77-летнему депутату от КПРФ Геннадию Сторожеву. Тот во время обсуждения доклада властей города о развитии спорта вспомнил, как сдавал в свое время нормы ГТО. Малютин предложил Сторожеву повторить его былые спортивные достижения.

«Спортивные стадионы в большей степени подготовлены для того, чтобы сдавать наш знаменитый советский ГТО. Сам много лет участвовал в таких соревнованиях на стадионе „Энергия“, теперь этого сделать невозможно», — сказал Геннадий Сторожев. Дмитрий Малютин в ответ предложил попробовать коммунисту сдать ГТО заново. «Я думаю, что Василий Владимирович [Кузнецов] вам организует, если есть желание, возможность продемонстрировать способности и готовность к труду и обороне. Насколько я знаю, сегодня активно по всему городу эти мероприятия проводятся и на разных площадках», — сказал спикер гордумы.

На заседании думы сегодня одобрили введение туристического налога и новых проездных для школьников с 5 по 11 класс в Перми. Депутаты также отклонили протест прокуратуры на запрет парковки электросамокатов в центре города. 

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На пленарном заседании пермской гордумы ее председатель Дмитрий Малютин сделал неожиданное предложение 77-летнему депутату от КПРФ Геннадию Сторожеву. Тот во время обсуждения доклада властей города о развитии спорта вспомнил, как сдавал в свое время нормы ГТО. Малютин предложил Сторожеву повторить его былые спортивные достижения. «Спортивные стадионы в большей степени подготовлены для того, чтобы сдавать наш знаменитый советский ГТО. Сам много лет участвовал в таких соревнованиях на стадионе „Энергия“, теперь этого сделать невозможно», — сказал Геннадий Сторожев. Дмитрий Малютин в ответ предложил попробовать коммунисту сдать ГТО заново. «Я думаю, что Василий Владимирович [Кузнецов] вам организует, если есть желание, возможность продемонстрировать способности и готовность к труду и обороне. Насколько я знаю, сегодня активно по всему городу эти мероприятия проводятся и на разных площадках», — сказал спикер гордумы. На заседании думы сегодня одобрили введение туристического налога и новых проездных для школьников с 5 по 11 класс в Перми. Депутаты также отклонили протест прокуратуры на запрет парковки электросамокатов в центре города. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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