Спикер пермской гордумы предложил 77-летнему депутату сдать нормы ГТО

На пленарном заседании пермской гордумы ее председатель Дмитрий Малютин сделал неожиданное предложение 77-летнему депутату от КПРФ Геннадию Сторожеву. Тот во время обсуждения доклада властей города о развитии спорта вспомнил, как сдавал в свое время нормы ГТО. Малютин предложил Сторожеву повторить его былые спортивные достижения.
«Спортивные стадионы в большей степени подготовлены для того, чтобы сдавать наш знаменитый советский ГТО. Сам много лет участвовал в таких соревнованиях на стадионе „Энергия“, теперь этого сделать невозможно», — сказал Геннадий Сторожев. Дмитрий Малютин в ответ предложил попробовать коммунисту сдать ГТО заново. «Я думаю, что Василий Владимирович [Кузнецов] вам организует, если есть желание, возможность продемонстрировать способности и готовность к труду и обороне. Насколько я знаю, сегодня активно по всему городу эти мероприятия проводятся и на разных площадках», — сказал спикер гордумы.
На заседании думы сегодня одобрили введение туристического налога и новых проездных для школьников с 5 по 11 класс в Перми. Депутаты также отклонили протест прокуратуры на запрет парковки электросамокатов в центре города.
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