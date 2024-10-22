Клава Кока заявила о расставании с возлюбленным Повериным

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BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург , клава кока
Высокова и Поверин встречались с июня 2023-го Фото:

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова, уроженка Екатеринбурга) рассталась с возлюбленным Александром Повериным. Их отношения закончились еще полтора месяца назад. Об этом Высокова рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Теперь мы раздельно. До последнего надеялась, что этого не произойдет. Но уже полтора месяца мы не общаемся и не живем вместе. Я не смогла рассказать вам сразу, всю свою боль я заглушала в работе и на студии. Да и, возможно, все-таки где-то в глубине души я еще надеялась», — написала певица.

По словам Клавы Коки, инициатором расставания стала она, но, несмотря на это, все равно переживает разрыв отношений, однако не жалеет о решении. «Знали бы вы, чего стоит моя улыбка каждый раз, выходя в эфир или на сцену… Я привыкла быть сильной, но эта рана пока кровоточит», — подчеркнула она.

Высокова и Поверин начали встречаться в июне 2023-го. Они познакомились на проекте, где молодые люди боролись за сердце певицы. Некоторые фанаты не верили в любовь пары и считали, что это все ради хайпа. В мае 2024-го возлюбленные рассказали о критике после начала отношений.

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Певица Клава Кока (Клавдия Высокова, уроженка Екатеринбурга) рассталась с возлюбленным Александром Повериным. Их отношения закончились еще полтора месяца назад. Об этом Высокова рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Теперь мы раздельно. До последнего надеялась, что этого не произойдет. Но уже полтора месяца мы не общаемся и не живем вместе. Я не смогла рассказать вам сразу, всю свою боль я заглушала в работе и на студии. Да и, возможно, все-таки где-то в глубине души я еще надеялась», — написала певица. По словам Клавы Коки, инициатором расставания стала она, но, несмотря на это, все равно переживает разрыв отношений, однако не жалеет о решении. «Знали бы вы, чего стоит моя улыбка каждый раз, выходя в эфир или на сцену… Я привыкла быть сильной, но эта рана пока кровоточит», — подчеркнула она. Высокова и Поверин начали встречаться в июне 2023-го. Они познакомились на проекте, где молодые люди боролись за сердце певицы. Некоторые фанаты не верили в любовь пары и считали, что это все ради хайпа. В мае 2024-го возлюбленные рассказали о критике после начала отношений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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