Губернатор Моор рассказал об объединении Тюмени и Тюменского района

Во время прямой линии губернатор отвечает на вопросы местных жителей
Объединения Тюмени и Тюменского района в одну агломерацию не планируется. Об этом, отвечая на вопросы горожан, заявил губернатор Александр Моор на прямой линии.
«Тюменский район и Тюмень как два муниципалитета объединять в одни — планов нет. Но они уже стали агломерацией. Мы активно связаны транспортной инфраструктурой. Физически объединять или ликвидировать Тюменский район мы не будем», — заявил губернатор.
Ранее Александр Моор во время прямой линии рассказал о решении проблемы работы электросетей в Тюменской районе. Основные тезисы и ответы на вопросы местных жителей — в трансляции URA.RU.
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