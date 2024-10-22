Губернатор Моор рассказал об объединении Тюмени и Тюменского района

Александр Моор: Тюмень и Тюменский район не станут одной агломерацией
© Служба новостей «URA.RU»
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Во время прямой линии губернатор отвечает на вопросы местных жителей
Во время прямой линии губернатор отвечает на вопросы местных жителей Фото:

Объединения Тюмени и Тюменского района в одну агломерацию не планируется. Об этом, отвечая на вопросы горожан, заявил губернатор Александр Моор на прямой линии.

«Тюменский район и Тюмень как два муниципалитета объединять в одни — планов нет. Но они уже стали агломерацией. Мы активно связаны транспортной инфраструктурой. Физически объединять или ликвидировать Тюменский район мы не будем», — заявил губернатор.

Ранее Александр Моор во время прямой линии рассказал о решении проблемы работы электросетей в Тюменской районе. Основные тезисы и ответы на вопросы местных жителей — в трансляции URA.RU.

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Объединения Тюмени и Тюменского района в одну агломерацию не планируется. Об этом, отвечая на вопросы горожан, заявил губернатор Александр Моор на прямой линии. «Тюменский район и Тюмень как два муниципалитета объединять в одни — планов нет. Но они уже стали агломерацией. Мы активно связаны транспортной инфраструктурой. Физически объединять или ликвидировать Тюменский район мы не будем», — заявил губернатор. Ранее Александр Моор во время прямой линии рассказал о решении проблемы работы электросетей в Тюменской районе. Основные тезисы и ответы на вопросы местных жителей — в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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