В «РЖД» объяснили, почему поезд Деда Мороза не приедет в ХМАО

Поезд Деда Мороза не приедет в Югру из-за юбилея Байкало-Амурской магистрали
© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд Деда Мороза не приедет в ХМАО из-за юбилея БАМа
Поезд Деда Мороза не приедет в ХМАО из-за юбилея БАМа Фото:

Поезд Деда Мороза в этом году не приедет в Югру из-за изменения маршрута в честь юбилея Байкало-Амурской магистрали. В пресс-службе «РЖД» агентству URA.RU сообщили, что путь следования состава не смог включить все регионы, но новые заявки рассмотрят при планировании на следующий год.

«В этом году в России празднуется 50-летие Байкало-Амурской магистрали, поэтому решили маршрут большого путешествия Деда Мороза начать с нулевого километра БАМа — со станции Тайшет. Побывать во всех городах ежегодно из-за сжатых временных рамок и больших расстояний не представляется возможным. Новые пожелания будут рассматриваться при формировании маршрута поезда в следующем году», — отметили представители компании.

Поезд отправится на восток по БАМу, и при благоприятной погоде его переправят на пароме до острова Сахалин, который ранее не входил в маршрут. На обратном пути новогодний волшебник посетит города Дальнего Востока, Сибири, Урала и европейской части России. Общая продолжительность путешествия составит 54 дня, за которые будет пройдено почти 30 тысяч километров. 

Ранее URA.RU писало, что поезд Деда Мороза в 2024 году не приедет в Югру. Ближайшей к региону остановкой праздничного состава станет Екатеринбург.

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Поезд Деда Мороза в этом году не приедет в Югру из-за изменения маршрута в честь юбилея Байкало-Амурской магистрали. В пресс-службе «РЖД» агентству URA.RU сообщили, что путь следования состава не смог включить все регионы, но новые заявки рассмотрят при планировании на следующий год. «В этом году в России празднуется 50-летие Байкало-Амурской магистрали, поэтому решили маршрут большого путешествия Деда Мороза начать с нулевого километра БАМа — со станции Тайшет. Побывать во всех городах ежегодно из-за сжатых временных рамок и больших расстояний не представляется возможным. Новые пожелания будут рассматриваться при формировании маршрута поезда в следующем году», — отметили представители компании. Поезд отправится на восток по БАМу, и при благоприятной погоде его переправят на пароме до острова Сахалин, который ранее не входил в маршрут. На обратном пути новогодний волшебник посетит города Дальнего Востока, Сибири, Урала и европейской части России. Общая продолжительность путешествия составит 54 дня, за которые будет пройдено почти 30 тысяч километров.  Ранее URA.RU писало, что поезд Деда Мороза в 2024 году не приедет в Югру. Ближайшей к региону остановкой праздничного состава станет Екатеринбург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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