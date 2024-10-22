В «РЖД» объяснили, почему поезд Деда Мороза не приедет в ХМАО

Поезд Деда Мороза в этом году не приедет в Югру из-за изменения маршрута в честь юбилея Байкало-Амурской магистрали. В пресс-службе «РЖД» агентству URA.RU сообщили, что путь следования состава не смог включить все регионы, но новые заявки рассмотрят при планировании на следующий год.
«В этом году в России празднуется 50-летие Байкало-Амурской магистрали, поэтому решили маршрут большого путешествия Деда Мороза начать с нулевого километра БАМа — со станции Тайшет. Побывать во всех городах ежегодно из-за сжатых временных рамок и больших расстояний не представляется возможным. Новые пожелания будут рассматриваться при формировании маршрута поезда в следующем году», — отметили представители компании.
Поезд отправится на восток по БАМу, и при благоприятной погоде его переправят на пароме до острова Сахалин, который ранее не входил в маршрут. На обратном пути новогодний волшебник посетит города Дальнего Востока, Сибири, Урала и европейской части России. Общая продолжительность путешествия составит 54 дня, за которые будет пройдено почти 30 тысяч километров.
Ранее URA.RU писало, что поезд Деда Мороза в 2024 году не приедет в Югру. Ближайшей к региону остановкой праздничного состава станет Екатеринбург.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!