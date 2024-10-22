В Челябинске с 26 сентября по 10 октября 2024 года стоимость квартир-студий на вторичном рынке выросла с 86 до 88 тысяч рублей за квадратный метр, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске с 26 сентября по 10 октября 2024 года цена квартир на вторичном рынке выросла с 86 тысяч до 88 тысяч рублей за квадратный метр. За две недели стоимость поднялась на 3%», — следует из динамики цен на сайте «Restate».
При этом спрос на долгосрочную аренду квартир-студий за третий квартал 2024 года увеличился на 18%. Популярность арендного двухкомнатного жилья увеличилась на 27%.
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