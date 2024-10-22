В Челябинске выросли цены на квартиры-студии. Инфографика

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Студии за две недели подорожали на две тысячи рублей за "квадрат"
Студии за две недели подорожали на две тысячи рублей за "квадрат" Фото:

В Челябинске с 26 сентября по 10 октября 2024 года стоимость квартир-студий на вторичном рынке выросла с 86 до 88 тысяч рублей за квадратный метр, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске с 26 сентября по 10 октября 2024 года цена квартир на вторичном рынке выросла с 86 тысяч до 88 тысяч рублей за квадратный метр. За две недели стоимость поднялась на 3%», — следует из динамики цен на сайте «Restate».

При этом спрос на долгосрочную аренду квартир-студий за третий квартал 2024 года увеличился на 18%. Популярность арендного двухкомнатного жилья увеличилась на 27%.

На графике видно, что несмотря на повышение цены, в целом стоимость студий в городе снижается
На графике видно, что несмотря на повышение цены, в целом стоимость студий в городе снижается
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В Челябинске с 26 сентября по 10 октября 2024 года стоимость квартир-студий на вторичном рынке выросла с 86 до 88 тысяч рублей за квадратный метр, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 26 сентября по 10 октября 2024 года цена квартир на вторичном рынке выросла с 86 тысяч до 88 тысяч рублей за квадратный метр. За две недели стоимость поднялась на 3%», — следует из динамики цен на сайте «Restate». При этом спрос на долгосрочную аренду квартир-студий за третий квартал 2024 года увеличился на 18%. Популярность арендного двухкомнатного жилья увеличилась на 27%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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