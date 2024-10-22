Команда Вексельберга добилась ЖКХ-революции в Екатеринбурге: как это отразится на горожанах

Екатеринбург переходит к новой схеме тарифов на тепло, они вырастут

22 октября 2024 в 21:07 Размер текста - 17 +

В единую ценовую зону должны перейти все ресурсоснабжающие организации (их в городе 52) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбург переходит на новый метод формирования тарифов на тепло — «альтернативную котельную». Как стало известно URA.RU, заработать схема, в которой власть видит путь к обеспечению надежности теплоснабжения, может с 1 июля 2025 года. Суть реформы в том, что теплоснабжающие организации рассчитывают тариф по близким к рыночным ценам (так, будто строят за свой счет новую котельную — отсюда и название), но не выше установленного Региональной энергетической комиссией (РЭК) предельного размера платы. Например, в 2024 году размер индексации тарифов в Свердловской области в 2024 году для большинства муниципалитетов РЭК ограничил 9,8%, недавно мерам и комиссии предложили поднять эту планку на 15% (из-за недофинансированности сферы). Если энергетикам нужно будет поднять тарифы выше нормы, эту разницу компенсирует государство, объяснил корреспонденту вице-мэр по ЖКХ Владимир Гейко. По данным агентства, основным лоббистом реформы выступает группа «Ренова» Виктора Вексельберга. В нее которую входит энергогигант «Т-Плюс». Переговоры длились несколько лет, в Екатеринбург прилетали топы «Реновы» Евгений Ольховик и Алексей Храпков (директор ПАО «Т-Плюс» по тепловому бизнесу). Нововведения откладывали, во-первых, по политическим причинам, во-вторых, из-за того, что мэрия выдвигала ряд жестких условий. Не подтверждая и не опровергая это, Гейко заявил URA.RU, что переход на «альткотельную» позволит ежегодно ремонтировать в Екатеринбурге до 100 километров сетей. «У каждой организации в целом появляется обязанность разработать инвестиционную программу, обновить коммунальную инфраструктуру — за счет увеличения доходов. Кроме того, кратно возрастает ответственность за качество услуг», — объяснил Гейко. В ПАО «Т-Плюс» направлена просьба о комментарии по теме, ответ будет опубликован, как только поступит. Вопрос о переходе Екатеринбурга в новую ценовую зону в ближайшее время вынесут на рассмотрение заксо и правительства региона под руководством губернатора Евгения Куйвашева. А затем отправят заявку в Минэнерго РФ. Если до конца года ее одобрят, переходный период (когда город будет жить по старым правилам) продлится до 30 июня 2025-го. За это время всем ресурсоснабжающим компаниям предстоит подписать соглашения с администрацией — то есть перейти в единую ценовую зону. С теми, кто этого не сделает, будут судиться. А с компаниями, которые, получив в результате реформы дополнительные деньги, решат не вкладываться в обновление сетей, договоры расторгнут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбург переходит на новый метод формирования тарифов на тепло — «альтернативную котельную». Как стало известно URA.RU, заработать схема, в которой власть видит путь к обеспечению надежности теплоснабжения, может с 1 июля 2025 года. Суть реформы в том, что теплоснабжающие организации рассчитывают тариф по близким к рыночным ценам (так, будто строят за свой счет новую котельную — отсюда и название), но не выше установленного Региональной энергетической комиссией (РЭК) предельного размера платы. Например, в 2024 году размер индексации тарифов в Свердловской области в 2024 году для большинства муниципалитетов РЭК ограничил 9,8%, недавно мерам и комиссии предложили поднять эту планку на 15% (из-за недофинансированности сферы). Если энергетикам нужно будет поднять тарифы выше нормы, эту разницу компенсирует государство, объяснил корреспонденту вице-мэр по ЖКХ Владимир Гейко. По данным агентства, основным лоббистом реформы выступает группа «Ренова» Виктора Вексельберга. В нее которую входит энергогигант «Т-Плюс». Не подтверждая и не опровергая это, Гейко заявил URA.RU, что переход на «альткотельную» позволит ежегодно ремонтировать в Екатеринбурге до 100 километров сетей. «У каждой организации в целом появляется обязанность разработать инвестиционную программу, обновить коммунальную инфраструктуру — за счет увеличения доходов. Кроме того, кратно возрастает ответственность за качество услуг», — объяснил Гейко. В ПАО «Т-Плюс» направлена просьба о комментарии по теме, ответ будет опубликован, как только поступит. Вопрос о переходе Екатеринбурга в новую ценовую зону в ближайшее время вынесут на рассмотрение заксо и правительства региона под руководством губернатора Евгения Куйвашева. А затем отправят заявку в Минэнерго РФ. Если до конца года ее одобрят, переходный период (когда город будет жить по старым правилам) продлится до 30 июня 2025-го. За это время всем ресурсоснабжающим компаниям предстоит подписать соглашения с администрацией — то есть перейти в единую ценовую зону. С теми, кто этого не сделает, будут судиться. А с компаниями, которые, получив в результате реформы дополнительные деньги, решат не вкладываться в обновление сетей, договоры расторгнут.