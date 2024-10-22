Курганцы заметили огонь возле кольца на трассе (архивное фото)
Курганцы заметили возгорание возле кольца на трассе в сторону Тюмени. На кадрах видно, как на открытой территории горит трава или мусор. Видео с места происшествия прислали читатели URA.RU
«Сначала подумали, что это пожар, но похоже, там расчищают территорию. Все аккуратно сложено», — рассказала читательница URA.RU, прикрепив видео с места событий. Причина возгорания пока неизвестна.
Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения информации по теме в пресс-службу МЧС России по Курганской области. Ответ на него ожидается.
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