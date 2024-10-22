Восемь самолетов ушли на запасные аэродромы из-за инцидента в аэропорту Екатеринбурга

В екатеринбургском аэропорту Кольцово восемь самолетов ушли на запасные аэродромы из-за инцидента, произошедшего 22 октября. Также была задержана отправка двух рейсов, сообщает пресс-служба Кольцово в telegram-канале.
«На запасные аэродромы ушли направлявшиеся в Екатеринбург рейсы из Стамбула, Баку, Сочи, Санкт-Петербурга, Самары, Шарм-эль-Шейха, Нижнего Новгорода и Казани. Была задержана отправка двух рейсов», — говорится в сообщении.
Спустя время в аэропорту заявили, что самолеты прибывают и отправляются в штатном режиме. Как ранее сообщало URA.RU, в Кольцово самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Из-за этого пришлось отложить вылет нескольких рейсов, часть бортов были направлены на запасные аэродромы.
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