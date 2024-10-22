22 октября 2024

Восемь самолетов ушли на запасные аэродромы из-за инцидента в аэропорту Екатеринбурга

Восемь самолетов ушли на запасные аэродромы в аэропорту Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, уральские авиалинии, аэропорт, стоянка самолета, ночь
два рейса задержали Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово восемь самолетов ушли на запасные аэродромы из-за инцидента, произошедшего 22 октября. Также была задержана отправка двух рейсов, сообщает пресс-служба Кольцово в telegram-канале.

«На запасные аэродромы ушли направлявшиеся в Екатеринбург рейсы из Стамбула, Баку, Сочи, Санкт-Петербурга, Самары, Шарм-эль-Шейха, Нижнего Новгорода и Казани. Была задержана отправка двух рейсов», — говорится в сообщении.

Спустя время в аэропорту заявили, что самолеты прибывают и отправляются в штатном режиме. Как ранее сообщало URA.RU, в Кольцово самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Из-за этого пришлось отложить вылет нескольких рейсов, часть бортов были направлены на запасные аэродромы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово восемь самолетов ушли на запасные аэродромы из-за инцидента, произошедшего 22 октября. Также была задержана отправка двух рейсов, сообщает пресс-служба Кольцово в telegram-канале. «На запасные аэродромы ушли направлявшиеся в Екатеринбург рейсы из Стамбула, Баку, Сочи, Санкт-Петербурга, Самары, Шарм-эль-Шейха, Нижнего Новгорода и Казани. Была задержана отправка двух рейсов», — говорится в сообщении. Спустя время в аэропорту заявили, что самолеты прибывают и отправляются в штатном режиме. Как ранее сообщало URA.RU, в Кольцово самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Из-за этого пришлось отложить вылет нескольких рейсов, часть бортов были направлены на запасные аэродромы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...