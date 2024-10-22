22 октября 2024

Стало известно, когда тела погибших в Ташкенте россиян отправят в РФ

Тела погибших в Узбекистане россиян отправят в РФ после экспертизы
© Служба новостей «URA.RU»
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Чемодан криминалиста Челябинск, Экспертиза, чемодан криминалиста
В Ташкенте проверяют обстоятельства гибели российской журналистки Фото:

Тела двух россиян, погибших в гостинице Ташкента, будут перевезены в Россию после завершения всех необходимых процедур судебной экспертизы. Об этом сообщил пресс-секретарь генеральной прокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов.

«Тела журналистки и ее спутника будут отправлены в Москву после того, как судебная экспертиза закончит все свои процедуры», — сказал Шамсутдинов. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в отеле Ташкента погибла российская журналистка Инесса Паперная. Предположительно, причиной смерти стало отравление болотным газом. Он якобы попал в вентиляционную систему номера после чистки бассейна в отеле «Караман палас».

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Тела двух россиян, погибших в гостинице Ташкента, будут перевезены в Россию после завершения всех необходимых процедур судебной экспертизы. Об этом сообщил пресс-секретарь генеральной прокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов. «Тела журналистки и ее спутника будут отправлены в Москву после того, как судебная экспертиза закончит все свои процедуры», — сказал Шамсутдинов. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Ранее стало известно, что в отеле Ташкента погибла российская журналистка Инесса Паперная. Предположительно, причиной смерти стало отравление болотным газом. Он якобы попал в вентиляционную систему номера после чистки бассейна в отеле «Караман палас».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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