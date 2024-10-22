Стало известно, когда тела погибших в Ташкенте россиян отправят в РФ

Тела двух россиян, погибших в гостинице Ташкента, будут перевезены в Россию после завершения всех необходимых процедур судебной экспертизы. Об этом сообщил пресс-секретарь генеральной прокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов.
«Тела журналистки и ее спутника будут отправлены в Москву после того, как судебная экспертиза закончит все свои процедуры», — сказал Шамсутдинов. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что в отеле Ташкента погибла российская журналистка Инесса Паперная. Предположительно, причиной смерти стало отравление болотным газом. Он якобы попал в вентиляционную систему номера после чистки бассейна в отеле «Караман палас».
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