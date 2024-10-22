22 октября 2024

В труднодоступных поселках ХМАО решили проблему с топливом после жалоб жителей

В поселках ХМАО после жалоб жителей сформируют запас топлива в 100 тонн
© Служба новостей «URA.RU»
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До начала распутицы на заправки поселков завезут 100 тонн бензина
До начала распутицы на заправки поселков завезут 100 тонн бензина Фото:

В поселках Октябрьский и Андра (ХМАО) до начала сезона распутицы сформирован запас топлива в 100 тонн. Глава района Сергей Заплатин сообщил в соцсети, что так власти решили проблему с бензином, с которой неоднократно обращались местные жители.

«В конце сентября — начале октября остро встал вопрос нехватки бензина на АЗС в Октябрьском и в Андре. МЦУ Октябрьского района зафиксировал ряд обращений жителей. В октябре все предприниматели обеспечили завоз бензина и планируют дополнительные поставки до начала распутицы. Общий объем запаса топлива составит порядка 100 тонн», — сообщил Заплатин в своем telegram-канале.

Мэр отметил, что удалось также привлечь нового предпринимателя к реализации бензина на одной из АЗС. Ситуация находится на контроле властей.

Сложность логистики заключается в том, что населенные пункты расположены за рекой. Бензовозы доставляют топливо на паромах с установленной перевозчиком частотой рейсов дважды в месяц. При этом цена на бензин марки АИ-95 достигает 69 рублей за литр.

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В поселках Октябрьский и Андра (ХМАО) до начала сезона распутицы сформирован запас топлива в 100 тонн. Глава района Сергей Заплатин сообщил в соцсети, что так власти решили проблему с бензином, с которой неоднократно обращались местные жители. «В конце сентября — начале октября остро встал вопрос нехватки бензина на АЗС в Октябрьском и в Андре. МЦУ Октябрьского района зафиксировал ряд обращений жителей. В октябре все предприниматели обеспечили завоз бензина и планируют дополнительные поставки до начала распутицы. Общий объем запаса топлива составит порядка 100 тонн», — сообщил Заплатин в своем telegram-канале. Мэр отметил, что удалось также привлечь нового предпринимателя к реализации бензина на одной из АЗС. Ситуация находится на контроле властей. Сложность логистики заключается в том, что населенные пункты расположены за рекой. Бензовозы доставляют топливо на паромах с установленной перевозчиком частотой рейсов дважды в месяц. При этом цена на бензин марки АИ-95 достигает 69 рублей за литр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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