В труднодоступных поселках ХМАО решили проблему с топливом после жалоб жителей

В поселках Октябрьский и Андра (ХМАО) до начала сезона распутицы сформирован запас топлива в 100 тонн. Глава района Сергей Заплатин сообщил в соцсети, что так власти решили проблему с бензином, с которой неоднократно обращались местные жители.
«В конце сентября — начале октября остро встал вопрос нехватки бензина на АЗС в Октябрьском и в Андре. МЦУ Октябрьского района зафиксировал ряд обращений жителей. В октябре все предприниматели обеспечили завоз бензина и планируют дополнительные поставки до начала распутицы. Общий объем запаса топлива составит порядка 100 тонн», — сообщил Заплатин в своем telegram-канале.
Мэр отметил, что удалось также привлечь нового предпринимателя к реализации бензина на одной из АЗС. Ситуация находится на контроле властей.
Сложность логистики заключается в том, что населенные пункты расположены за рекой. Бензовозы доставляют топливо на паромах с установленной перевозчиком частотой рейсов дважды в месяц. При этом цена на бензин марки АИ-95 достигает 69 рублей за литр.
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