22 октября 2024

ЕСПЧ присудил компенсации иноагентам из Екатеринбурга

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Присуждено 10 и 15 тысяч евро Фото:

Европейский суд опубликовал решение, где присудил компенсации иноагентам из Екатеринбурга. Выплаты назначены городскому отделению общества «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом) и экс-координатору свердловского отделения движения в защиту прав избирателей «Голос» Александру Грезеву (признаны в РФ иноагентами).

В решение суд постановил, что российское законодательство противоречит статьям Европейской конвенции по правам человека, которые защищают право на неприкосновенность частной жизни, свободу выражения мнений и общественных объединений. Екатеринбуржцу присуждено 10 тысяч евро, а свердловской организации 15 тысяч.

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Европейский суд опубликовал решение, где присудил компенсации иноагентам из Екатеринбурга. Выплаты назначены городскому отделению общества «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом) и экс-координатору свердловского отделения движения в защиту прав избирателей «Голос» Александру Грезеву (признаны в РФ иноагентами). В решение суд постановил, что российское законодательство противоречит статьям Европейской конвенции по правам человека, которые защищают право на неприкосновенность частной жизни, свободу выражения мнений и общественных объединений. Екатеринбуржцу присуждено 10 тысяч евро, а свердловской организации 15 тысяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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