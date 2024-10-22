ЕСПЧ присудил компенсации иноагентам из Екатеринбурга

Европейский суд опубликовал решение, где присудил компенсации иноагентам из Екатеринбурга. Выплаты назначены городскому отделению общества «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом) и экс-координатору свердловского отделения движения в защиту прав избирателей «Голос» Александру Грезеву (признаны в РФ иноагентами).
В решение суд постановил, что российское законодательство противоречит статьям Европейской конвенции по правам человека, которые защищают право на неприкосновенность частной жизни, свободу выражения мнений и общественных объединений. Екатеринбуржцу присуждено 10 тысяч евро, а свердловской организации 15 тысяч.
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