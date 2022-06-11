Путин запретил исполнять решения ЕСПЧ в России

11 июня 2022 в 20:53 Размер текста - 17 +

В России не будут выплачивать компенсации по постановлениям ЕСПЧ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подписал закон о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Постановления ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в РФ. Выплата денежной компенсации по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу после 15 марта 2022 года включительно, производится исключительно в рублях на счета российских кредитных организаций и не может быть произведена на счета в иностранных организациях в недружественных странах», — сообщается в тексте закона. Генпрокуратура РФ до 1 января 2023 года сможет выплачивать компенсацию заявителям по постановлениям ЕСПЧ. Для российских судов постановления европейского суда больше не будут основанием для пересмотра решений. Предусматривается создать дополнительный механизм компенсаций, который расширит основания для отмены вступивших в силу решений суда. Также он позволит возобновлять производства по уголовным делам из-за новых обстоятельств. Россия 15 марта подала заявку о выходе из Совета Европы. Теперь в РФ больше не будут исполняться решения ЕСПЧ. Суд уже приостановил рассмотрение всех жалоб против РФ. Законопроект о неисполнении решений европейского суда внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, сообщает РАПСИ. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Постановления ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в РФ. Выплата денежной компенсации по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу после 15 марта 2022 года включительно, производится исключительно в рублях на счета российских кредитных организаций и не может быть произведена на счета в иностранных организациях в недружественных странах», — сообщается в тексте закона. Генпрокуратура РФ до 1 января 2023 года сможет выплачивать компенсацию заявителям по постановлениям ЕСПЧ. Для российских судов постановления европейского суда больше не будут основанием для пересмотра решений. Предусматривается создать дополнительный механизм компенсаций, который расширит основания для отмены вступивших в силу решений суда. Также он позволит возобновлять производства по уголовным делам из-за новых обстоятельств. Россия 15 марта подала заявку о выходе из Совета Европы. Теперь в РФ больше не будут исполняться решения ЕСПЧ. Суд уже приостановил рассмотрение всех жалоб против РФ. Законопроект о неисполнении решений европейского суда внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, сообщает РАПСИ.