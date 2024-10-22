22 октября 2024

На поиски потерявшихся рыбаков в Якутии вылетел вертолет

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на НПО Автоматики. Екатеринбург, вертолет, санавиация
На поиски пропавших людей из Якутска вылетел вертолет АК «Полярные авиалинии» Фото:

Вертолет со спасательной командой вылетел из Якутска для поиска двух пропавших рыбаков в Алданском районе. Об этом сообщили в службе спасения Якутии.

«Сообщение о пропаже мужчин, 1956 и 1981 годов рождения, поступило в поисково-спасательный отряд 17 октября. Рыбаки не выходили на связь с 8 октября, когда их видели в последний раз на реке Тимптон», — говорится в официальном сообщении службы в telegram-канале. Поиск на частной аэролодке, проведенный 18 октября, результатов не принес. Сегодня в 8:30 утра на поиски пропавших людей из Якутска вылетел вертолет АК «Полярные авиалинии» с четырьмя спасателями на борту.

В планах спасателей — дозаправка в городе Алдан, где к их команде присоединится еще один спасатель и местный проводник. Это позволит усилить эффективность поисковых мероприятий в сложных погодных и навигационных условиях региона.

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Вертолет со спасательной командой вылетел из Якутска для поиска двух пропавших рыбаков в Алданском районе. Об этом сообщили в службе спасения Якутии. «Сообщение о пропаже мужчин, 1956 и 1981 годов рождения, поступило в поисково-спасательный отряд 17 октября. Рыбаки не выходили на связь с 8 октября, когда их видели в последний раз на реке Тимптон», — говорится в официальном сообщении службы в telegram-канале. Поиск на частной аэролодке, проведенный 18 октября, результатов не принес. Сегодня в 8:30 утра на поиски пропавших людей из Якутска вылетел вертолет АК «Полярные авиалинии» с четырьмя спасателями на борту. В планах спасателей — дозаправка в городе Алдан, где к их команде присоединится еще один спасатель и местный проводник. Это позволит усилить эффективность поисковых мероприятий в сложных погодных и навигационных условиях региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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