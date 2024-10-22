На поиски потерявшихся рыбаков в Якутии вылетел вертолет

23 октября 2024 в 04:42 Размер текста - 17 +

На поиски пропавших людей из Якутска вылетел вертолет АК «Полярные авиалинии» Фото: Илья Московец © URA.RU Вертолет со спасательной командой вылетел из Якутска для поиска двух пропавших рыбаков в Алданском районе. Об этом сообщили в службе спасения Якутии. «Сообщение о пропаже мужчин, 1956 и 1981 годов рождения, поступило в поисково-спасательный отряд 17 октября. Рыбаки не выходили на связь с 8 октября, когда их видели в последний раз на реке Тимптон», — говорится в официальном сообщении службы в telegram-канале. Поиск на частной аэролодке, проведенный 18 октября, результатов не принес. Сегодня в 8:30 утра на поиски пропавших людей из Якутска вылетел вертолет АК «Полярные авиалинии» с четырьмя спасателями на борту. В планах спасателей — дозаправка в городе Алдан, где к их команде присоединится еще один спасатель и местный проводник. Это позволит усилить эффективность поисковых мероприятий в сложных погодных и навигационных условиях региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вертолет со спасательной командой вылетел из Якутска для поиска двух пропавших рыбаков в Алданском районе. Об этом сообщили в службе спасения Якутии. «Сообщение о пропаже мужчин, 1956 и 1981 годов рождения, поступило в поисково-спасательный отряд 17 октября. Рыбаки не выходили на связь с 8 октября, когда их видели в последний раз на реке Тимптон», — говорится в официальном сообщении службы в telegram-канале. Поиск на частной аэролодке, проведенный 18 октября, результатов не принес. Сегодня в 8:30 утра на поиски пропавших людей из Якутска вылетел вертолет АК «Полярные авиалинии» с четырьмя спасателями на борту. В планах спасателей — дозаправка в городе Алдан, где к их команде присоединится еще один спасатель и местный проводник. Это позволит усилить эффективность поисковых мероприятий в сложных погодных и навигационных условиях региона.