Обвиняемому в убийстве пермского бизнесмена Лукова не удалось обхитрить СКР

Обвиняемому в заказном убийстве бизнесмена из Перми Александра Лукова предпринимателю Роману Широкову следствие отказало в разрешении оформить нотариальную доверенность для получения сведений у сотового оператора. Эта информация была озвучена на апелляционных слушаниях 22 октября в Пермском краевом суде.
«В день заказного убийства, по словам Романа Широкова, он находился за десяток километров от места преступления с двумя телефонами — и не мог быть пособником в убийстве. Он попытался оформить нотариальную доверенность на супругу, чтобы запросить у сотового оператора биллинг-доказательства. Следствие отказало в разрешении на такую процедуру. А Свердловский районный суд Перми не принял жалобу», — на судебное делопроизводство ссылается РБК.
Уточняется, что судья оставила решение Свердловского районного суда Перми без изменения. Содержание под стражей Широкову продлено до 18 декабря
Предпринимателя Лукова застрелили на пороге кафе, которое ему принадлежало, в Орджоникидзевском районе прикамской столицы. Киллер выпустил в бизнесмена несколько пуль из пистолета с глушителем. Убийца был в медицинской маске, он скрылся с места преступления после случившегося. Луков считался успешным бизнесменом. Он владел частью рынка в микрорайоне Молодежный.
По версии следствия, заказчиком является деловой партнер убитого Руслан Шардаков, пособником — предприниматель Роман Широков. Исполнителем — его отец Андрей Широков. Все трое задержанных отрицают свою вину.
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