«Поднялся в 90-е»: знакомые рассказали об убитом в Перми бизнесмене

Застреленный в Перми бизнесмен, начинал свою карьеру в 90-е

06 октября 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Неизвестный застрелил бизнесмена Александра Лукова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бизнесмен Александр Луков, убитый в Орджоникидзевском районе Перми 5 октября, скопил свой капитал в 90-е. Об этом URA.RU рассказали соседи и люди из окружения погибшего. Большинство отзывается о нем, как о вежливом человеке. «Да, Саша начинал свою деятельность в 90-е, оттуда и деньги у него, и капитал такой. Говорят, что он бандит, но лично я так никогда к нему не относилась. Понятно ведь, что большие деньги из ниоткуда не возьмутся», — рассказала соседка бизнесмена на условиях анонимности. По словам соседей, Луков владел частью рынка в микрорайоне Молодежный, там же у него был бар. Помимо этого, бизнесмену приписывают владение 19 нефтяными вышками. Семья Луковых владеет трехэтажным домом в микрорайоне Январский, там бизнесмен жил со своей последней женой и тремя детьми. «Вообще, говорят, что у него было три жены и восемь детей. Но официально на него записано только два сына и дочь», — рассказала пермячка, знакомая с семьей убитого. У бизнесмена было четыре автомобиля: Mercedes, Lexus и два Porsche. По словам соседей, не смотря на свое богатство Луковы всегда общались с соседями, а их дети играли на улице с другими детьми. «Ну посмотрите, где я и где он, но всегда, проезжая мимо, Саша выглядывал из машины и здоровался», — вспоминает убитого соседка. Все знакомые с погибшим уверены, что это было именно заказное убийство. «Сами посудите, преступник все рассчитал и появился на месте убийства ровно тогда, когда Луков приехал к бару. Убийца был в маске и сбежал сразу после того, как расправился с бизнесменом, — озвучила свои мысли пермячка, которая знала погибшего, — Ничего необычного: там, где водятся большие деньги, всегда приходится расплачиваться». Убийство Лукова произошло 5 октября примерно в половине седьмого вечера. Бизнесмен приехал к бару, которым владел и был застрелен в упор неизвестным. Очевидцы рассказали, что Луков пытался сбежать от преступника, но ему не удалось. Следователи возбудили два уголовных дела по статям «Убийство» и «Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия». Сейчас место преступления обтянуто сигнальной лентой, а возле него дежурят оперативники. Следователи ведут розыск преступника. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бизнесмен Александр Луков, убитый в Орджоникидзевском районе Перми 5 октября, скопил свой капитал в 90-е. Об этом URA.RU рассказали соседи и люди из окружения погибшего. Большинство отзывается о нем, как о вежливом человеке. «Да, Саша начинал свою деятельность в 90-е, оттуда и деньги у него, и капитал такой. Говорят, что он бандит, но лично я так никогда к нему не относилась. Понятно ведь, что большие деньги из ниоткуда не возьмутся», — рассказала соседка бизнесмена на условиях анонимности. По словам соседей, Луков владел частью рынка в микрорайоне Молодежный, там же у него был бар. Помимо этого, бизнесмену приписывают владение 19 нефтяными вышками. Семья Луковых владеет трехэтажным домом в микрорайоне Январский, там бизнесмен жил со своей последней женой и тремя детьми. «Вообще, говорят, что у него было три жены и восемь детей. Но официально на него записано только два сына и дочь», — рассказала пермячка, знакомая с семьей убитого. У бизнесмена было четыре автомобиля: Mercedes, Lexus и два Porsche. По словам соседей, не смотря на свое богатство Луковы всегда общались с соседями, а их дети играли на улице с другими детьми. «Ну посмотрите, где я и где он, но всегда, проезжая мимо, Саша выглядывал из машины и здоровался», — вспоминает убитого соседка. Все знакомые с погибшим уверены, что это было именно заказное убийство. «Сами посудите, преступник все рассчитал и появился на месте убийства ровно тогда, когда Луков приехал к бару. Убийца был в маске и сбежал сразу после того, как расправился с бизнесменом, — озвучила свои мысли пермячка, которая знала погибшего, — Ничего необычного: там, где водятся большие деньги, всегда приходится расплачиваться». Убийство Лукова произошло 5 октября примерно в половине седьмого вечера. Бизнесмен приехал к бару, которым владел и был застрелен в упор неизвестным. Очевидцы рассказали, что Луков пытался сбежать от преступника, но ему не удалось. Следователи возбудили два уголовных дела по статям «Убийство» и «Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия». Сейчас место преступления обтянуто сигнальной лентой, а возле него дежурят оперативники. Следователи ведут розыск преступника.