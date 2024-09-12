Колумбия требует остановить вербовку своих граждан для участия в боях на Украине

13 сентября 2024 в 03:50 Размер текста - 17 +

МИД ожидает от России разрешения на консульский визит в место заключения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Колумбия активно действует для предотвращения вербовки своих граждан в иностранные конфликты, включая военные действия на Украине. Об этом сообщает Министерство иностранных дел страны. «Колумбия по дипломатическим каналам потребовала прекратить вербовку колумбийских граждан для участия в войнах за рубежом», — сказано в коммюнике на сайте МИД Колумбии. Сообщается, что ведомству известно о трех колумбийских гражданах, задержанных в России. Их обвинили в наемничестве за участие в боевых действиях против Вооруженных сил России на стороне Украины. МИД ожидает от России разрешения на консульский визит в место заключения, говорится в сообщении. Ранее один из пленных украинских военнослужащих рассказал, что наемники из Колумбии оставили подразделение ВСУ, которое находилось на позициях 10 дней без еды и воды. В итоге их взяли в плен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Колумбия активно действует для предотвращения вербовки своих граждан в иностранные конфликты, включая военные действия на Украине. Об этом сообщает Министерство иностранных дел страны. «Колумбия по дипломатическим каналам потребовала прекратить вербовку колумбийских граждан для участия в войнах за рубежом», — сказано в коммюнике на сайте МИД Колумбии. Сообщается, что ведомству известно о трех колумбийских гражданах, задержанных в России. Их обвинили в наемничестве за участие в боевых действиях против Вооруженных сил России на стороне Украины. МИД ожидает от России разрешения на консульский визит в место заключения, говорится в сообщении. Ранее один из пленных украинских военнослужащих рассказал, что наемники из Колумбии оставили подразделение ВСУ, которое находилось на позициях 10 дней без еды и воды. В итоге их взяли в плен.