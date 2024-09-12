12 сентября 2024

Колумбия требует остановить вербовку своих граждан для участия в боях на Украине

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , судебное заседание, арестант, арест, наручники, задержание
МИД ожидает от России разрешения на консульский визит в место заключения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Колумбия активно действует для предотвращения вербовки своих граждан в иностранные конфликты, включая военные действия на Украине. Об этом сообщает Министерство иностранных дел страны.

«Колумбия по дипломатическим каналам потребовала прекратить вербовку колумбийских граждан для участия в войнах за рубежом», — сказано в коммюнике на сайте МИД Колумбии. Сообщается, что ведомству известно о трех колумбийских гражданах, задержанных в России. Их обвинили в наемничестве за участие в боевых действиях против Вооруженных сил России на стороне Украины. МИД ожидает от России разрешения на консульский визит в место заключения, говорится в сообщении.

Ранее один из пленных украинских военнослужащих рассказал, что наемники из Колумбии оставили подразделение ВСУ, которое находилось на позициях 10 дней без еды и воды. В итоге их взяли в плен.

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Колумбия активно действует для предотвращения вербовки своих граждан в иностранные конфликты, включая военные действия на Украине. Об этом сообщает Министерство иностранных дел страны. «Колумбия по дипломатическим каналам потребовала прекратить вербовку колумбийских граждан для участия в войнах за рубежом», — сказано в коммюнике на сайте МИД Колумбии. Сообщается, что ведомству известно о трех колумбийских гражданах, задержанных в России. Их обвинили в наемничестве за участие в боевых действиях против Вооруженных сил России на стороне Украины. МИД ожидает от России разрешения на консульский визит в место заключения, говорится в сообщении. Ранее один из пленных украинских военнослужащих рассказал, что наемники из Колумбии оставили подразделение ВСУ, которое находилось на позициях 10 дней без еды и воды. В итоге их взяли в плен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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