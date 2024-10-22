22 октября 2024

В мэрии Челябинска после смены власти озвучили новое назначение

© Служба новостей «URA.RU»
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Кресло начальника управления муниципальных закупок заняла Анна Сибирева
Кресло начальника управления муниципальных закупок заняла Анна Сибирева Фото:

Начальником управления муниципальных закупок мэрии Челябинска назначена бывший заместитель председателя городской КСП Анна Сибирева. Это первое назначение в администрации областного центра после того, как мэрию в качестве врио градоначальника возглавил экс-председатель областной КСП Алексей Лошкин.

«На должность начальника управления муниципальных закупок назначена Анна Сибирева. Имеет два высших образования по специальностям „юриспруденция“ и „государственное и муниципальное управление“», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.

Сибирева сложила полномочия зампредседателя КСП 22 октября. Ее отставку приняла городская дума. В этот же день дума назначила Лошкина врио мэра. Место руководителя управления муниципальных закупок вакантно с 1 октября, после того как ушел в отставку Артем Колесников. Колесников и вице-мэр Рыльская уволились сразу же после того, как прежний мэр Челябинска Наталья Котова перешла на работу в Совет Федерации.

«Сибирева высококлассный специалист. В КСП она как раз курировала муниципальные закупки», — рассказал URA.RU источник.

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Начальником управления муниципальных закупок мэрии Челябинска назначена бывший заместитель председателя городской КСП Анна Сибирева. Это первое назначение в администрации областного центра после того, как мэрию в качестве врио градоначальника возглавил экс-председатель областной КСП Алексей Лошкин. «На должность начальника управления муниципальных закупок назначена Анна Сибирева. Имеет два высших образования по специальностям „юриспруденция“ и „государственное и муниципальное управление“», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. Сибирева сложила полномочия зампредседателя КСП 22 октября. Ее отставку приняла городская дума. В этот же день дума назначила Лошкина врио мэра. Место руководителя управления муниципальных закупок вакантно с 1 октября, после того как ушел в отставку Артем Колесников. Колесников и вице-мэр Рыльская уволились сразу же после того, как прежний мэр Челябинска Наталья Котова перешла на работу в Совет Федерации. «Сибирева высококлассный специалист. В КСП она как раз курировала муниципальные закупки», — рассказал URA.RU источник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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