В мэрии Челябинска после смены власти озвучили новое назначение

Начальником управления муниципальных закупок мэрии Челябинска назначена бывший заместитель председателя городской КСП Анна Сибирева. Это первое назначение в администрации областного центра после того, как мэрию в качестве врио градоначальника возглавил экс-председатель областной КСП Алексей Лошкин.
«На должность начальника управления муниципальных закупок назначена Анна Сибирева. Имеет два высших образования по специальностям „юриспруденция“ и „государственное и муниципальное управление“», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.
Сибирева сложила полномочия зампредседателя КСП 22 октября. Ее отставку приняла городская дума. В этот же день дума назначила Лошкина врио мэра. Место руководителя управления муниципальных закупок вакантно с 1 октября, после того как ушел в отставку Артем Колесников. Колесников и вице-мэр Рыльская уволились сразу же после того, как прежний мэр Челябинска Наталья Котова перешла на работу в Совет Федерации.
«Сибирева высококлассный специалист. В КСП она как раз курировала муниципальные закупки», — рассказал URA.RU источник.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!