В мэрии Челябинска после смены власти озвучили новое назначение

23 октября 2024 в 09:14 Размер текста - 17 +

Кресло начальника управления муниципальных закупок заняла Анна Сибирева Фото: Сергей Русанов © URA.RU Начальником управления муниципальных закупок мэрии Челябинска назначена бывший заместитель председателя городской КСП Анна Сибирева. Это первое назначение в администрации областного центра после того, как мэрию в качестве врио градоначальника возглавил экс-председатель областной КСП Алексей Лошкин. «На должность начальника управления муниципальных закупок назначена Анна Сибирева. Имеет два высших образования по специальностям „юриспруденция“ и „государственное и муниципальное управление“», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. Сибирева сложила полномочия зампредседателя КСП 22 октября. Ее отставку приняла городская дума. В этот же день дума назначила Лошкина врио мэра. Место руководителя управления муниципальных закупок вакантно с 1 октября, после того как ушел в отставку Артем Колесников. Колесников и вице-мэр Рыльская уволились сразу же после того, как прежний мэр Челябинска Наталья Котова перешла на работу в Совет Федерации. «Сибирева высококлассный специалист. В КСП она как раз курировала муниципальные закупки», — рассказал URA.RU источник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальником управления муниципальных закупок мэрии Челябинска назначена бывший заместитель председателя городской КСП Анна Сибирева. Это первое назначение в администрации областного центра после того, как мэрию в качестве врио градоначальника возглавил экс-председатель областной КСП Алексей Лошкин. «На должность начальника управления муниципальных закупок назначена Анна Сибирева. Имеет два высших образования по специальностям „юриспруденция“ и „государственное и муниципальное управление“», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. Сибирева сложила полномочия зампредседателя КСП 22 октября. Ее отставку приняла городская дума. В этот же день дума назначила Лошкина врио мэра. Место руководителя управления муниципальных закупок вакантно с 1 октября, после того как ушел в отставку Артем Колесников. Колесников и вице-мэр Рыльская уволились сразу же после того, как прежний мэр Челябинска Наталья Котова перешла на работу в Совет Федерации. «Сибирева высококлассный специалист. В КСП она как раз курировала муниципальные закупки», — рассказал URA.RU источник.