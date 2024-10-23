Власти предложили корректировку пенсий

Депутат Никитин предложил повышать пенсии по реальной инфляции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повышение пенсий россиян должно соответствовать реальной инфляции, заявил Никитин
Повышение пенсий россиян должно соответствовать реальной инфляции, заявил Никитин Фото:

Размер пенсий в России должен корректироваться исходя из реальной инфляции, а не из прогнозируемой. Так считает председатель Союза пенсионеров Московской области, депутат областной думы Анатолий Никитин. Он подчеркнул, что такой подход позволит более адекватно реагировать на изменения в экономике и обеспечить достойный уровень жизни пенсионеров.

«Повышение пенсий россиян должно соответствовать реальной, а не прогнозируемой инфляции», — сообщила «Газета.ru» со ссылкой на слова Никитина. Депутат отметил важность развития льготных программ для пожилых людей, особенно тех, кто проживает в сельской местности и сталкивается с ограниченным доступом к медицинским и социальным услугам.

Кроме того, Никитин информировал о расширении социальных программ для пенсионеров в 2024 году, включая бесплатную диспансеризацию и геронтологические исследования. «Социально ответственные компании также поддерживают пенсионеров, предоставляя скидки на товары и услуги. Например, многие продуктовые сети предлагают скидки до 10% в специальные часы», — отметил Никитин. Он также упомянул, что в России уже существует около 15 программ, направленных на снижение финансовой нагрузки с пенсионеров, что способствует улучшению их качества жизни.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года пенсии будут проиндексированы на 7,3%. По словам доцента кафедры логистики Финансового университета при Правительстве России Александра Арского, это может спровоцировать ускорение инфляции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Размер пенсий в России должен корректироваться исходя из реальной инфляции, а не из прогнозируемой. Так считает председатель Союза пенсионеров Московской области, депутат областной думы Анатолий Никитин . Он подчеркнул, что такой подход позволит более адекватно реагировать на изменения в экономике и обеспечить достойный уровень жизни пенсионеров. «Повышение пенсий россиян должно соответствовать реальной, а не прогнозируемой инфляции», — сообщила «Газета.ru» со ссылкой на слова Никитина. Депутат отметил важность развития льготных программ для пожилых людей, особенно тех, кто проживает в сельской местности и сталкивается с ограниченным доступом к медицинским и социальным услугам. Кроме того, Никитин информировал о расширении социальных программ для пенсионеров в 2024 году, включая бесплатную диспансеризацию и геронтологические исследования. «Социально ответственные компании также поддерживают пенсионеров, предоставляя скидки на товары и услуги. Например, многие продуктовые сети предлагают скидки до 10% в специальные часы», — отметил Никитин. Он также упомянул, что в России уже существует около 15 программ, направленных на снижение финансовой нагрузки с пенсионеров, что способствует улучшению их качества жизни. Ранее сообщалось, что с начала 2025 года пенсии будут проиндексированы на 7,3%. По словам доцента кафедры логистики Финансового университета при Правительстве России Александра Арского, это может спровоцировать ускорение инфляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...