Власти предложили корректировку пенсий

Размер пенсий в России должен корректироваться исходя из реальной инфляции, а не из прогнозируемой. Так считает председатель Союза пенсионеров Московской области, депутат областной думы Анатолий Никитин. Он подчеркнул, что такой подход позволит более адекватно реагировать на изменения в экономике и обеспечить достойный уровень жизни пенсионеров.
«Повышение пенсий россиян должно соответствовать реальной, а не прогнозируемой инфляции», — сообщила «Газета.ru» со ссылкой на слова Никитина. Депутат отметил важность развития льготных программ для пожилых людей, особенно тех, кто проживает в сельской местности и сталкивается с ограниченным доступом к медицинским и социальным услугам.
Кроме того, Никитин информировал о расширении социальных программ для пенсионеров в 2024 году, включая бесплатную диспансеризацию и геронтологические исследования. «Социально ответственные компании также поддерживают пенсионеров, предоставляя скидки на товары и услуги. Например, многие продуктовые сети предлагают скидки до 10% в специальные часы», — отметил Никитин. Он также упомянул, что в России уже существует около 15 программ, направленных на снижение финансовой нагрузки с пенсионеров, что способствует улучшению их качества жизни.
Ранее сообщалось, что с начала 2025 года пенсии будут проиндексированы на 7,3%. По словам доцента кафедры логистики Финансового университета при Правительстве России Александра Арского, это может спровоцировать ускорение инфляции.
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