22 октября 2024

В Сатке повысили выплату участникам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, коррупция, экономика, ипотека, конверт, вклады, банкнота, капиталовложение, инвестиции, деньги в конверте, деньги, наличные, купюра, курс рубля, рубли, пачка денег, взятка, подкуп, задолженность, черный нал, вклад, первый взнос
Выплату увеличили на 100 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Саткинском муниципальном округе Челябинской области подписавшим контракт для участия в СВО жителям еще на 100 тысяч рублей увеличили выплаты. Как сообщил в социальных сетях глава муниципалитета Александр Глазков, деньги будут поступать через Фонд содействия развитию района.

«Единовременная выплата составляет 2 млн рублей. В Саткинском районе к этой сумме еще добавляются 100 тысяч рублей, выплачиваемые через Фонд содействия развитию Саткинского района», — сообщил Глазков на своей странице в «ВКонтакте».

Таким образом сумма выплаты составит 2,1 млн рублей. Ее смогут получить военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны РФ до 31 декабря 2024 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Саткинском муниципальном округе Челябинской области подписавшим контракт для участия в СВО жителям еще на 100 тысяч рублей увеличили выплаты. Как сообщил в социальных сетях глава муниципалитета Александр Глазков, деньги будут поступать через Фонд содействия развитию района. «Единовременная выплата составляет 2 млн рублей. В Саткинском районе к этой сумме еще добавляются 100 тысяч рублей, выплачиваемые через Фонд содействия развитию Саткинского района», — сообщил Глазков на своей странице в «ВКонтакте». Таким образом сумма выплаты составит 2,1 млн рублей. Ее смогут получить военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны РФ до 31 декабря 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...