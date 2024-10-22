В Сатке повысили выплату участникам СВО

В Саткинском муниципальном округе Челябинской области подписавшим контракт для участия в СВО жителям еще на 100 тысяч рублей увеличили выплаты. Как сообщил в социальных сетях глава муниципалитета Александр Глазков, деньги будут поступать через Фонд содействия развитию района.
«Единовременная выплата составляет 2 млн рублей. В Саткинском районе к этой сумме еще добавляются 100 тысяч рублей, выплачиваемые через Фонд содействия развитию Саткинского района», — сообщил Глазков на своей странице в «ВКонтакте».
Таким образом сумма выплаты составит 2,1 млн рублей. Ее смогут получить военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны РФ до 31 декабря 2024 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!