Мэра Екатеринбурга Орлова номинировали на премию в Перми

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов номинирован на юридическую премию «Татищев», вручение которой впервые пройдет в Перми 25 октября. По данным инсайдера в политэлитах Прикамья, кандидатуру Орлова выдвинула Ассоциация юристов РФ, председателем правления которой является депутат госдумы Павел Крашенинников. Орлова ждут в столице Прикамья утром 25 октября.
«Алексей Орлов является одним из номинантов премии „Татищев“. Василий Татищев является основателем и Перми, и Екатеринбурга, поэтому выдвижение Орлова — символично», — пояснил инсайдер.
В пресс-службе мэрии Екатеринбурга подтвердили информацию. Орлов будет получать награду в Перми.
На вручение премии съедутся известные политики и юристы со всей страны. На церемонии будет присутствовать губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава его администрации Александр Смертин, председатель крайизбиркома Игорь Вагин. Также в Перми ждут статусных политиков из Москвы, список пока не раскрывается.
С предложением учреждения Всероссийской правовой премии «Татищев» выступила ассоциация юристов Пермского края. В Москве идею поддержали. Ежегодно будут выбирать двух лауреатов — одного будет определять прикамские юристы, другого — ассоциация юристов РФ.
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