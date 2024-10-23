Мэра Екатеринбурга Орлова номинировали на премию в Перми

23 октября 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов приедет в Пермь утром 25 октября и проведет здесь весь день Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов номинирован на юридическую премию «Татищев», вручение которой впервые пройдет в Перми 25 октября. По данным инсайдера в политэлитах Прикамья, кандидатуру Орлова выдвинула Ассоциация юристов РФ, председателем правления которой является депутат госдумы Павел Крашенинников. Орлова ждут в столице Прикамья утром 25 октября. «Алексей Орлов является одним из номинантов премии „Татищев“. Василий Татищев является основателем и Перми, и Екатеринбурга, поэтому выдвижение Орлова — символично», — пояснил инсайдер. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга подтвердили информацию. Орлов будет получать награду в Перми. На вручение премии съедутся известные политики и юристы со всей страны. На церемонии будет присутствовать губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава его администрации Александр Смертин, председатель крайизбиркома Игорь Вагин. Также в Перми ждут статусных политиков из Москвы, список пока не раскрывается. С предложением учреждения Всероссийской правовой премии «Татищев» выступила ассоциация юристов Пермского края. В Москве идею поддержали. Ежегодно будут выбирать двух лауреатов — одного будет определять прикамские юристы, другого — ассоциация юристов РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов номинирован на юридическую премию «Татищев», вручение которой впервые пройдет в Перми 25 октября. По данным инсайдера в политэлитах Прикамья, кандидатуру Орлова выдвинула Ассоциация юристов РФ, председателем правления которой является депутат госдумы Павел Крашенинников. Орлова ждут в столице Прикамья утром 25 октября. «Алексей Орлов является одним из номинантов премии „Татищев“. Василий Татищев является основателем и Перми, и Екатеринбурга, поэтому выдвижение Орлова — символично», — пояснил инсайдер. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга подтвердили информацию. Орлов будет получать награду в Перми. На вручение премии съедутся известные политики и юристы со всей страны. На церемонии будет присутствовать губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава его администрации Александр Смертин, председатель крайизбиркома Игорь Вагин. Также в Перми ждут статусных политиков из Москвы, список пока не раскрывается. С предложением учреждения Всероссийской правовой премии «Татищев» выступила ассоциация юристов Пермского края. В Москве идею поддержали. Ежегодно будут выбирать двух лауреатов — одного будет определять прикамские юристы, другого — ассоциация юристов РФ.