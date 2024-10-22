22 октября 2024

Куда можно улететь прямыми рейсами из Челябинска этой зимой

Челябинский аэропорт переходит на зимнее расписание полетов
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Зимой из Челябинска можно улететь в 22 города Фото:

Челябинский аэропорт имени Игоря Курчатова переходит на зимнее расписание полетов. Туристы смогут отправиться в авиапутешествие в 22 города России и зарубежья. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба аэропорта.

«Этой зимой в аэропорту Челябинска будут доступны 24 прямых рейса в 22 города России и зарубежья. Уточнить дни полетов по направлениям можно на официальном сайте аэропорта», — сообщает пресс-служба воздушной гавани в telegram-канале.

Сохранятся популярные маршруты в Москву и Санкт-Петербург. Улететь из Челябинска в данных направления можно ежедневно. Без пересадок можно добрать до Казани, Норильска, Волгограда, Самары, Махачкалы. Также из Челябинска есть прямые рейсы в Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск, Новосибирск, Красноярск, Калининград. Зимой для челябинцев будут доступны полеты в Сочи и Минеральные воды.

Туроператоры уже открыли продажи путевок на остров Пхукет (Таиланд). Прямые перелеты туда запустит Azur Air в начале ноября, сообщили накануне в пресс-службе челябинского аэропорта. Сохранятся вылеты из Челябинска в Таджикистан, Кыргызстан, Армению и Беларусь.

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Челябинский аэропорт имени Игоря Курчатова переходит на зимнее расписание полетов. Туристы смогут отправиться в авиапутешествие в 22 города России и зарубежья. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба аэропорта. «Этой зимой в аэропорту Челябинска будут доступны 24 прямых рейса в 22 города России и зарубежья. Уточнить дни полетов по направлениям можно на официальном сайте аэропорта», — сообщает пресс-служба воздушной гавани в telegram-канале. Сохранятся популярные маршруты в Москву и Санкт-Петербург. Улететь из Челябинска в данных направления можно ежедневно. Без пересадок можно добрать до Казани, Норильска, Волгограда, Самары, Махачкалы. Также из Челябинска есть прямые рейсы в Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск, Новосибирск, Красноярск, Калининград. Зимой для челябинцев будут доступны полеты в Сочи и Минеральные воды. Туроператоры уже открыли продажи путевок на остров Пхукет (Таиланд). Прямые перелеты туда запустит Azur Air в начале ноября, сообщили накануне в пресс-службе челябинского аэропорта. Сохранятся вылеты из Челябинска в Таджикистан, Кыргызстан, Армению и Беларусь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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