В Перми откроется спортплощадка с виртуальной реальностью

В Перми скоро откроется фиджитал-центр у спорткомплекса им. Сухарева. Строительство объекта уже завершено, и в настоящее время ведется подготовка необходимых документов для его открытия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого министерства спорта.
«Остались технические моменты. Они связаны с подготовкой документов», — рассказали корреспонденту агентства в минспорта. Фиджитал-центр расположен на участке по шоссе Космонавтов, 195/8.
Фиджитал-центр — это площадка нового поколения, которая объединяет в себе классические и цифровые виды спорта. В Перми центр оснащен инновационными тренажерами и площадками для воркаута и игры в мини-футбол, стритбол.
Ранее URA.RU рассказывало, что в 2025 году начнется разработка проекта реконструкции дворца спорта «Орленок». Об этом на заседании Пермской гордумы рассказала замглавы Перми Екатерина Мальцева.
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