22 октября 2024

В Перми откроется спортплощадка с виртуальной реальностью

В Перми готовится к открытию фиджитал-центр
© Служба новостей «URA.RU»
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Фиджитал-центр совмещает в себе классические и цифровые виды спорта
Фиджитал-центр совмещает в себе классические и цифровые виды спорта Фото:

В Перми скоро откроется фиджитал-центр у спорткомплекса им. Сухарева. Строительство объекта уже завершено, и в настоящее время ведется подготовка необходимых документов для его открытия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого министерства спорта.

«Остались технические моменты. Они связаны с подготовкой документов», — рассказали корреспонденту агентства в минспорта. Фиджитал-центр расположен на участке по шоссе Космонавтов, 195/8.

Фиджитал-центр — это площадка нового поколения, которая объединяет в себе классические и цифровые виды спорта. В Перми центр оснащен инновационными тренажерами и площадками для воркаута и игры в мини-футбол, стритбол.

Ранее URA.RU рассказывало, что в 2025 году начнется разработка проекта реконструкции дворца спорта «Орленок». Об этом на заседании Пермской гордумы рассказала замглавы Перми Екатерина Мальцева. 

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В Перми скоро откроется фиджитал-центр у спорткомплекса им. Сухарева. Строительство объекта уже завершено, и в настоящее время ведется подготовка необходимых документов для его открытия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого министерства спорта. «Остались технические моменты. Они связаны с подготовкой документов», — рассказали корреспонденту агентства в минспорта. Фиджитал-центр расположен на участке по шоссе Космонавтов, 195/8. Фиджитал-центр — это площадка нового поколения, которая объединяет в себе классические и цифровые виды спорта. В Перми центр оснащен инновационными тренажерами и площадками для воркаута и игры в мини-футбол, стритбол. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2025 году начнется разработка проекта реконструкции дворца спорта «Орленок». Об этом на заседании Пермской гордумы рассказала замглавы Перми Екатерина Мальцева. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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