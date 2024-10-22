Цена челябинского агрокомплекса-банкрота «Утиные фермы» выросла в 2,75 раза

Имущество обанкроченных «Утиных ферм» в Красноармейском районе (Челябинская область) после судов с компаниями «Черкизово» и «Рависа» поднялось в цене в 2,75 раза. Как сообщил арбитражный управляющий Сергей Сидоров, начальная стоимость на торгах составит 850 млн рублей.
«Конкурсный управляющий общества „Утиные фермы“, являющийся организатором торгов, уведомляет о проведении торгов по продаже имущества общества „Утиные фермы“. Начальная цена продажи лота: 850 млн рублей, шаг торгов на увеличение: 20 млн рублей», — отметил Сидоров в сообщении на «Федресурсе».
Арбитраж определил, что реализовать имущество можно не дешевле 308,5 млн рублей. Покупатель Курбонжон Джамолов, сделка с которым была признана недействительной, заплатил за актив 312 млн рублей, хотя на старте бизнес отдавали за 487,98 млн рублей.
Первоначально предполагалось, что аукцион пройдет между двумя участниками, имеющими преимущественное право покупки имущественного комплекса. Решение об этом суд принял в мае. Весной претендовали на покупку компании «ПКЗ „Дубровский“ и „Куриное царство“, которые принадлежат холдингам соответственно „Равис“ и „Черкизово“. Теперь по октябрьскому решению собрания кредиторов к торгам будут допущены и третьи лица. Причем по итогам процедуры, которая состоится 30 октября, Сидоров не сможет сразу заключить договор купли-продажи. Сначала он обязан представить итоги аукциона в суд.
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