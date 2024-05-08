Суд отменил сделку по продаже челябинского агрокомплекса «Утиных ферм»

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Пожарные учения по эвакуации людей из здания Арбитражного суда. Челябинск, очередь , арбитражный суд челябинской области, толпа
Арбитражный суд отменил сделку по продаже «Утиных ферм» Фото:

Арбитражный суд Челябинской области отменил сделку по продаже агрокомплекса «Утиные фермы» в Красноармейском районе. Как следует из материалов картотеки арбитражных дел, за имущество поборются холдинги «Черкизово» и «Равис».

«Признать недействительным договор купли-продажи от 14 марта 2023 года между ООО „Утиные Фермы“ в лице конкурсного управляющего Сидорова Сергея Валентиновича и Джамоловым Курбонжоном Собировичем. Объектом выступал производственно-технологический комплекс, реализованный в рамках лота № 1 на открытых торах», — отмечено в определении суда.

Конкурс по определению покупателя состоится в течение месяца после вступления в силу определения суда. Участниками станут компании «ПКЗ «Дубровский» и «Куриное царство», представляющие соответственно «Равис» и «Черкизово». Критерием победы торгов станет предложение максимальной цены. При этом начальной ценой станет сумма не менее 308,5 млн рублей.

Суд отказал в притязаниях на активы других участников процесса. Среди них находятся компании «Инвестстрой», «Полюс» и «Ресурс Плюс».

Комплекс «Утиные фермы» заработал в 2014 году. После серии неурядиц в феврале 2019 года признан финансово несостоятельным. В марте 2023 года состоялись торги, по результатам которых Джамолов объявлен победителем. Однако в результате судебного спора на имущество наложены обеспечительные меры, а деньги вернулись покупателю. В компании ведется конкурсное производство, которое продлили до июня.

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Арбитражный суд Челябинской области отменил сделку по продаже агрокомплекса «Утиные фермы» в Красноармейском районе. Как следует из материалов картотеки арбитражных дел, за имущество поборются холдинги «Черкизово» и «Равис». «Признать недействительным договор купли-продажи от 14 марта 2023 года между ООО „Утиные Фермы“ в лице конкурсного управляющего Сидорова Сергея Валентиновича и Джамоловым Курбонжоном Собировичем. Объектом выступал производственно-технологический комплекс, реализованный в рамках лота № 1 на открытых торах», — отмечено в определении суда. Конкурс по определению покупателя состоится в течение месяца после вступления в силу определения суда. Участниками станут компании «ПКЗ «Дубровский» и «Куриное царство», представляющие соответственно «Равис» и «Черкизово». Критерием победы торгов станет предложение максимальной цены. При этом начальной ценой станет сумма не менее 308,5 млн рублей. Суд отказал в притязаниях на активы других участников процесса. Среди них находятся компании «Инвестстрой», «Полюс» и «Ресурс Плюс». Комплекс «Утиные фермы» заработал в 2014 году. После серии неурядиц в феврале 2019 года признан финансово несостоятельным. В марте 2023 года состоялись торги, по результатам которых Джамолов объявлен победителем. Однако в результате судебного спора на имущество наложены обеспечительные меры, а деньги вернулись покупателю. В компании ведется конкурсное производство, которое продлили до июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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