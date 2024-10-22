Волгоградский поставщик срывает поставку 50 троллейбусов в Екатеринбург, работает ФАС

«Транс-Альфа» срывает поставку 50 новых троллейбусов в Екатеринбург

23 октября 2024 в 11:41 Размер текста - 17 +

ФАС приостановила поставку троллейбусов Фото: Илья Московец © URA.RU Волгоградская компания «Транс-Альфа», проигравшая аукцион группе «Синара» на поставку 50 новых троллейбусов Екатеринбургу, подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу с требованием пересмотреть заключение контракта на 1,65 миллиарда рублей. ФАС уже приостановила определение поставщика. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. «Действия комиссии по отклонению заявки участника, представившего необходимые и достаточные доказательства для соответствия его заявки требованиям закупочной документации, носят антиконкурентный характер и необоснованно ограничивают круг участников процедуры проведения торгов, так как отклонение заявки по формальному основанию не отвечает целям торгов», — следует из жалобы «Транс-Альфа». Мэрия отказала компании, так как предложенные модели транспорта были с остекленением в обивке и лишними окнами. В самой «Транс-Альфа» уверены, что отказ не обоснован, так как данные секции не окна, а конструкция, которую можно сделать из другого материала по требованию заказчика. Поставщик отмечает, что предложил более низкую стоимость поставки. ФАС рассмотрит жалобу 25 сентября. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу горадминистрации. На момент публикации ответ не поступил. Победителя аукциона выбрали 16 октября. Им стала «Синара», предложившая 1,6335 млрд рублей за поставку транспорта. Это позволило сэкономить мэрии 16,5 млн рублей. Согласно документации, заявку «Транс-Альфа» конкурсная комиссия отклонила из-за «выявления недостоверной информации в заявке». Предполагается, что новые машины в Екатеринбург придут к 30 декабря 2024-го. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Волгоградская компания «Транс-Альфа», проигравшая аукцион группе «Синара» на поставку 50 новых троллейбусов Екатеринбургу, подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу с требованием пересмотреть заключение контракта на 1,65 миллиарда рублей. ФАС уже приостановила определение поставщика. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. «Действия комиссии по отклонению заявки участника, представившего необходимые и достаточные доказательства для соответствия его заявки требованиям закупочной документации, носят антиконкурентный характер и необоснованно ограничивают круг участников процедуры проведения торгов, так как отклонение заявки по формальному основанию не отвечает целям торгов», — следует из жалобы «Транс-Альфа». Мэрия отказала компании, так как предложенные модели транспорта были с остекленением в обивке и лишними окнами. В самой «Транс-Альфа» уверены, что отказ не обоснован, так как данные секции не окна, а конструкция, которую можно сделать из другого материала по требованию заказчика. Поставщик отмечает, что предложил более низкую стоимость поставки. ФАС рассмотрит жалобу 25 сентября. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу горадминистрации. На момент публикации ответ не поступил. Победителя аукциона выбрали 16 октября. Им стала «Синара», предложившая 1,6335 млрд рублей за поставку транспорта. Это позволило сэкономить мэрии 16,5 млн рублей. Согласно документации, заявку «Транс-Альфа» конкурсная комиссия отклонила из-за «выявления недостоверной информации в заявке». Предполагается, что новые машины в Екатеринбург придут к 30 декабря 2024-го.