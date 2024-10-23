FT: Турция тайно запретила продавать России ряд товаров

Турция ввела тайный запрет на экспорт в Россию военной техники американского происхождения, следуя предупреждению США о возможных санкциях. Об этом сообщила газета Financial Times. Отмечается, что Анкара адаптировала свою таможенную систему для блокировки отправки товаров, которые якобы могут быть использованы Москвой в военных целях.
«За последние недели Анкара скорректировала свою таможенную систему, чтобы заблокировать экспорт более четырех десятков категорий товаров американского происхождения <...> Электронная таможенная система Турции больше не позволяет экспортерам отправлять в Россию так называемые „товары с поля боя“, — сообщила газета. Подобные меры были приняты не только в отношении товаров из США, но и из Европейского Союза.
Ранее США пригрозили санкциями Турции. Они должны вступить в силу, если Анкара не прекратит экспортировать в Россию американские товары и технологии.
Запад давно пытается оказывать влияние на дружественные России страны. По словам турецкого историка и политического аналитика Мехмета Перинчека, в последнее время США пытается оказать давление на Турцию и испортить отношение между Анкарой и Москвой. Делают Штаты это с помощью санкций. Отмечается, что также США давят на Индию, Китай, Азербайджан и некоторые европейские страны.
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