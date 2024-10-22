22 октября 2024

Информация о нападении мужчины на школу в Пермском крае оказалась ложной

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Учеников школ эвакуировали
Учеников школ эвакуировали Фото:

Администрация Добрянского городского округа (Пермский край) опровергла информацию о нападении вооруженного мужчины на школу №3 в Полазне. Об этом сказано в группе округа в соцсети «ВКонтакте».

«В 10:48  23 октября поступило сообщение о готовящемся нападении на школу №3 в пгт. Полазна Добрянского городского округа. До проведения эвакуации сотрудники и учащиеся школы забаррикадировались в учебных классах. Информация о вооруженном мужчине оказалась ложной», — сказано в сообщении.

Также в администрации отметили, что в школу №1 поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил о минировании. Сотрудники полиции проводят проверку достоверности этого сообщения. Занятия в школах Полазны 23 октября отменены.

Ранее стало известно, что две школы в Пермском крае получили сообщения о минировании и вооруженном нападении. К учебным заведениям выехали сотрудники полиции.

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Администрация Добрянского городского округа (Пермский край) опровергла информацию о нападении вооруженного мужчины на школу №3 в Полазне. Об этом сказано в группе округа в соцсети «ВКонтакте». «В 10:48  23 октября поступило сообщение о готовящемся нападении на школу №3 в пгт. Полазна Добрянского городского округа. До проведения эвакуации сотрудники и учащиеся школы забаррикадировались в учебных классах. Информация о вооруженном мужчине оказалась ложной», — сказано в сообщении. Также в администрации отметили, что в школу №1 поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил о минировании. Сотрудники полиции проводят проверку достоверности этого сообщения. Занятия в школах Полазны 23 октября отменены. Ранее стало известно, что две школы в Пермском крае получили сообщения о минировании и вооруженном нападении. К учебным заведениям выехали сотрудники полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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