Информация о нападении мужчины на школу в Пермском крае оказалась ложной

Администрация Добрянского городского округа (Пермский край) опровергла информацию о нападении вооруженного мужчины на школу №3 в Полазне. Об этом сказано в группе округа в соцсети «ВКонтакте».
«В 10:48 23 октября поступило сообщение о готовящемся нападении на школу №3 в пгт. Полазна Добрянского городского округа. До проведения эвакуации сотрудники и учащиеся школы забаррикадировались в учебных классах. Информация о вооруженном мужчине оказалась ложной», — сказано в сообщении.
Также в администрации отметили, что в школу №1 поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил о минировании. Сотрудники полиции проводят проверку достоверности этого сообщения. Занятия в школах Полазны 23 октября отменены.
Ранее стало известно, что две школы в Пермском крае получили сообщения о минировании и вооруженном нападении. К учебным заведениям выехали сотрудники полиции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!