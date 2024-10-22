22 октября 2024

Перцовый баллончик в пермском лицее №10 распылили на втором этаже

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учебу во вторую смену в пермском лицее №10 не отменили
Учебу во вторую смену в пермском лицее №10 не отменили Фото:

Учеников лицея №10 в Перми эвакуировали из-за распыления перцового баллончика на втором этаже. Об этом сообщает портал «В курсе.ру».

«Очевидцы рассказали, что баллончик распыляли на втором этаже. Учебу во вторую смену отменять не стали», — пишет «В курсе.ру».

Ранее URA.ru рассказывало, что в пермском лицее №10 эвакуировали учащихся. По словам очевидцев, в здании образовательного учреждения распылили перцовый баллончик. 

Обновлено 13:25: В краевом минтербезе сообщили, что оставшиеся уроки первой смены проведут онлайн. Сейчас кабинеты проветрили, и занятия второй смены пройдут в обычном режиме.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Учеников лицея №10 в Перми эвакуировали из-за распыления перцового баллончика на втором этаже. Об этом сообщает портал «В курсе.ру». «Очевидцы рассказали, что баллончик распыляли на втором этаже. Учебу во вторую смену отменять не стали», — пишет «В курсе.ру». Ранее URA.ru рассказывало, что в пермском лицее №10 эвакуировали учащихся. По словам очевидцев, в здании образовательного учреждения распылили перцовый баллончик.  Обновлено 13:25: В краевом минтербезе сообщили, что оставшиеся уроки первой смены проведут онлайн. Сейчас кабинеты проветрили, и занятия второй смены пройдут в обычном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...