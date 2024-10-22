Перцовый баллончик в пермском лицее №10 распылили на втором этаже

Учеников лицея №10 в Перми эвакуировали из-за распыления перцового баллончика на втором этаже. Об этом сообщает портал «В курсе.ру».
«Очевидцы рассказали, что баллончик распыляли на втором этаже. Учебу во вторую смену отменять не стали», — пишет «В курсе.ру».
Ранее URA.ru рассказывало, что в пермском лицее №10 эвакуировали учащихся. По словам очевидцев, в здании образовательного учреждения распылили перцовый баллончик.
Обновлено 13:25: В краевом минтербезе сообщили, что оставшиеся уроки первой смены проведут онлайн. Сейчас кабинеты проветрили, и занятия второй смены пройдут в обычном режиме.
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