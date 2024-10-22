22 октября 2024

Гроб с телом срочника, которого месяц искала мама, доставили в Екатеринбург

Тело срочника Максима Иванникова, погибшего в Курске, доставили в Екатеринбург
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор оружия у гражданских на нужды СВО. Екатеринбург , берцы, военная часть, срочник, военный, ящик для оружия
Максиму было 19 лет (архивное фото) Фото:
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Тело срочника из Екатеринбурга Максима Иванникова, погибшего в Курске, было доставлено в родной город. В настоящее время ведутся подготовительные процедуры для организации похорон. Об этом URA.RU сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека Свердловской области.

«Тело погибшего было транспортировано в Екатеринбург. Сегодня проводится опознание. В данный момент осуществляется оформление всех требуемых документов, чтобы Максиму были оказаны почести, соответствующие воинским традициям», — сообщили в ведомстве. Аппарат уполномоченного по правам человека выразил свои соболезнования родным и близким солдата.

Максима Иванникова призвали в армию осенью 2023 года. После прохождения учебного центра в Егоршино он служил в ВДВ в Пскове. Два месяца до предполагаемой демобилизации солдат уехал в Курск. 12 сентября он последний раз вышел на связь с семьей. Спустя неделю, 19 числа, он был объявлен пропавшим без вести. Спустя несколько дней семья солдата получила официальное подтверждение его гибели.

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Тело срочника из Екатеринбурга Максима Иванникова, погибшего в Курске, было доставлено в родной город. В настоящее время ведутся подготовительные процедуры для организации похорон. Об этом URA.RU сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека Свердловской области. «Тело погибшего было транспортировано в Екатеринбург. Сегодня проводится опознание. В данный момент осуществляется оформление всех требуемых документов, чтобы Максиму были оказаны почести, соответствующие воинским традициям», — сообщили в ведомстве. Аппарат уполномоченного по правам человека выразил свои соболезнования родным и близким солдата. Максима Иванникова призвали в армию осенью 2023 года. После прохождения учебного центра в Егоршино он служил в ВДВ в Пскове. Два месяца до предполагаемой демобилизации солдат уехал в Курск. 12 сентября он последний раз вышел на связь с семьей. Спустя неделю, 19 числа, он был объявлен пропавшим без вести. Спустя несколько дней семья солдата получила официальное подтверждение его гибели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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