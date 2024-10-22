Гроб с телом срочника, которого месяц искала мама, доставили в Екатеринбург

Тело срочника Максима Иванникова, погибшего в Курске, доставили в Екатеринбург

23 октября 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

Максиму было 19 лет (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Тело срочника из Екатеринбурга Максима Иванникова, погибшего в Курске, было доставлено в родной город. В настоящее время ведутся подготовительные процедуры для организации похорон. Об этом URA.RU сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека Свердловской области. «Тело погибшего было транспортировано в Екатеринбург. Сегодня проводится опознание. В данный момент осуществляется оформление всех требуемых документов, чтобы Максиму были оказаны почести, соответствующие воинским традициям», — сообщили в ведомстве. Аппарат уполномоченного по правам человека выразил свои соболезнования родным и близким солдата. Максима Иванникова призвали в армию осенью 2023 года. После прохождения учебного центра в Егоршино он служил в ВДВ в Пскове. Два месяца до предполагаемой демобилизации солдат уехал в Курск. 12 сентября он последний раз вышел на связь с семьей. Спустя неделю, 19 числа, он был объявлен пропавшим без вести. Спустя несколько дней семья солдата получила официальное подтверждение его гибели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тело срочника из Екатеринбурга Максима Иванникова, погибшего в Курске, было доставлено в родной город. В настоящее время ведутся подготовительные процедуры для организации похорон. Об этом URA.RU сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека Свердловской области. «Тело погибшего было транспортировано в Екатеринбург. Сегодня проводится опознание. В данный момент осуществляется оформление всех требуемых документов, чтобы Максиму были оказаны почести, соответствующие воинским традициям», — сообщили в ведомстве. Аппарат уполномоченного по правам человека выразил свои соболезнования родным и близким солдата. Максима Иванникова призвали в армию осенью 2023 года. После прохождения учебного центра в Егоршино он служил в ВДВ в Пскове. Два месяца до предполагаемой демобилизации солдат уехал в Курск. 12 сентября он последний раз вышел на связь с семьей. Спустя неделю, 19 числа, он был объявлен пропавшим без вести. Спустя несколько дней семья солдата получила официальное подтверждение его гибели.