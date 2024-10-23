Праздник Евлампия Зимоуказателя: что категорически нельзя делать 23 октября, приметы

Народный праздник Евлампий Зимоуказатель отмечают 23 октября. В этот день православные вспоминают святых мученников Евлампия и Евлампию, а также начинают готовиться к зиме и узнают, ждать ли суровых морозов в ближайшее время. История праздника, приметы и традиции — в материала URA.RU.
История праздника
В этот день вспоминают двух святых, брата и сестру Евлампия и Евлампию. Они жили в начале 4-го века во времена правления ярого антихристианина императора Максимиана. Когда правитель издал указ о смертной казни для всех христиан, возмущенный Евлампий не стал скрываться и сам пришел к страже. Мужчину пытали и требовали от него отречься от христианства, но Евлампий стоял на своем.
Внезапно он заявил, что хочет отправиться в языческий храм. Стража подумала, что Евлампий отрекся от своей веры, но придя на капище, он силой молитвы обрушил идола бога Марса на землю.
Евлампия принялись пытать с новой силой. Сестра мужчины не выдержала издевательств над братом, пришла к стражникам и тоже объявила себя христианкой. Мучеников продолжили истязать, а затем бросили в печь, но бог спас их от жара огня. Увидевшие это стражники обезглавили Евлампия, а его сестру замучили до смерти.
Почему праздник так называется
Свое название Евлампий Зимоуказатель получил из-за того, что к 23 октября солнечный день становился настолько коротким, что хозяйкам приходилось начинать жечь лучину по вечерам — тонкие длинные щепки, которые заготавливали во время колки дров. В их тусклом свете жители дома проводили вечера.
Что можно делать на Евлампий Зимоуказатель
Часто в праздник Евлампия Зимоуказателя люди занимались домашники делами: рукодельничали, мастерили и чинили инструменты, готовили еду. Также 23 октября крестьяне заканчивали работы по сбору овощей и начинали заготавливать запасы на зиму. Деревенская молодежь в этот день устраивала народные гуляния, с играми и прыжками через костер.
Что нельзя делать на Евлампий Зимоуказатель
В народе верили, что в день Евлампия Зимоуказателя нельзя начинать новые дела — лучше закончить все текущие работы, а новые проекты оставить на потом. Хозяйки во время праздника никогда не надевали украшения. По поверьям, своим блеском и яркостью они привлекут нечистую силу.
Также в этот день особенно чтили еду на столе. Никому не разрешалось оставлять на столе недоеденную пищу, а крошки запрещалось смахивать со стола.
Приметы на Евлампий Зимоуказатель
По погоде 23 октября в народе определяли, чего ждать от ближайших недель и месяцев. Так, если за окном на Евлампий Зимоуказатель теплая погода, значит, зима придет поздно. А вот похолодание и северный ветер, наоборот, намекают на скорые заморозки.
Особое внимание уделяли осадкам: если в праздник вдруг пошел дождь, значит, зима окажется снежной. А вот падающие снежинки, наоборот, говорят, что сугробы очень быстро растают.
Если осадков не оказалось, то вечером можно взглянуть на луну и по ней понять, когда придет зима. Если рога месяца указывают на север, значит зима придет скоро и окажется суровой. А если на юг — то ближайшие несколько недель морозов ждать не стоит.
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