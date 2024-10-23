На Западе рассказали о главной зависимости Европы от России

Истечение контракта на транзит российского газа через Украину 1 января 2025 года создает напряженность на европейском энергетическом рынке, так как страны Европы просто не смогут жить без природного ресурса из России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Европа не может жить без российского газа. Но не говорите об этом слишком громко, потому что никто не хочет этого слышать», — сообщило агентство. Отмечается, что сделка вряд ли будет возобновлена в текущем виде, ведь Киев отказывается беседовать с Москвой для ее пересмотра.
К тому же, ситуацию усложняет то, что контроль над точкой входа в газопровод на российской стороне теперь осуществляет Украина. Тем не менее, предпринимаются усилия для того, чтобы либо продлить текущее соглашение, либо заключить новое, которое будет политически приемлемым и во всех аспектах, кроме наименования, соответствовать современной реальности.
В настоящее время Европа значительно меньше зависит от поставок российского газа, чем в прошлом. До начала военных действий Россия поставляла около 45% газа, импортируемого европейскими странами, а в прошлом году ее доля на европейском рынке снизилась до 15%. Согласно данным текущего года, доля России в общем объеме импорта газа в Европу составляет около 20%.
В декабре 2024 года заканчивается контракт на транзит газа через Украину российского газа в Европу. С началом следующего года Украина полностью прекратит транзит российского газа. Потребители это осознают и исследуют возможные альтернативные маршруты для его доставки. По словам директора второго департамента стран СНГ МИД России Алексея Полищука, пусть Киев и отказался продлевать договор, вариант сохранения этого маршрута для прокачки газа еще остается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.