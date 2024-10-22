22 октября 2024

Ученые из ХМАО с помощью ИИ выявили мутацию, развивающуюся из-за инфаркта

© Служба новостей «URA.RU»
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Ученые назвали главные причины осложнений после инфаркта
Ученые назвали главные причины осложнений после инфаркта Фото:

Ученые из Сургутского госуниверситета (СурГУ) совместно с коллегами из ВШЭ установили, что к неблагоприятным исходам на протяжении 10 лет после инфаркта миокарда приводят поражения коронарных артерий, диабет, возраст 65+ и большая масса сердца. Также искусственный интеллект выявил неизвестную ранее причину осложнений — мутацию в гене фактора роста сосудистого эндотелия.

«Мы внесли в модель машинного обучения не только показатели пациентов, которые проходили курс лечения в окружном центре диагностики и сердечно-сосудистой хирургии города Сургута, но и набор осложнений, который мы регистрировали у них после инфаркта на протяжении 10 лет. Затем модель установила связь между событиями, которые произошли после инфаркта, с теми данными обследований, которые были на этапе инфаркта», — рассказал один из авторов исследования, доцент кафедры кардиологии СурГУ Антон Воробьев. Его слова передает РИА Новости.

В дальнейшем ученые планируют запустить приложение, с помощью которого врачи смогут прогнозировать осложнения конкретного пациента с инфарктом миокарда. По данным ВОЗ, к наиболее значительным поведенческим факторам риска возникновения болезней сердца относятся нездоровое питание, низкий уровень физической активности, употребление табака и алкоголя.

Ранее URA.RU рассказывало, что ученые из ХМАО снизят риск смерти для переживших инфаркт миокарда. Тогда они заявили о создании онлайн-сервиса, который позволит тщательнее наблюдать за состоянием пациентов.

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Ученые из Сургутского госуниверситета (СурГУ) совместно с коллегами из ВШЭ установили, что к неблагоприятным исходам на протяжении 10 лет после инфаркта миокарда приводят поражения коронарных артерий, диабет, возраст 65+ и большая масса сердца. Также искусственный интеллект выявил неизвестную ранее причину осложнений — мутацию в гене фактора роста сосудистого эндотелия. «Мы внесли в модель машинного обучения не только показатели пациентов, которые проходили курс лечения в окружном центре диагностики и сердечно-сосудистой хирургии города Сургута, но и набор осложнений, который мы регистрировали у них после инфаркта на протяжении 10 лет. Затем модель установила связь между событиями, которые произошли после инфаркта, с теми данными обследований, которые были на этапе инфаркта», — рассказал один из авторов исследования, доцент кафедры кардиологии СурГУ Антон Воробьев. Его слова передает РИА Новости. В дальнейшем ученые планируют запустить приложение, с помощью которого врачи смогут прогнозировать осложнения конкретного пациента с инфарктом миокарда. По данным ВОЗ, к наиболее значительным поведенческим факторам риска возникновения болезней сердца относятся нездоровое питание, низкий уровень физической активности, употребление табака и алкоголя. Ранее URA.RU рассказывало, что ученые из ХМАО снизят риск смерти для переживших инфаркт миокарда. Тогда они заявили о создании онлайн-сервиса, который позволит тщательнее наблюдать за состоянием пациентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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