Ученые из Сургутского госуниверситета (СурГУ) совместно с коллегами из ВШЭ установили, что к неблагоприятным исходам на протяжении 10 лет после инфаркта миокарда приводят поражения коронарных артерий, диабет, возраст 65+ и большая масса сердца. Также искусственный интеллект выявил неизвестную ранее причину осложнений — мутацию в гене фактора роста сосудистого эндотелия.
«Мы внесли в модель машинного обучения не только показатели пациентов, которые проходили курс лечения в окружном центре диагностики и сердечно-сосудистой хирургии города Сургута, но и набор осложнений, который мы регистрировали у них после инфаркта на протяжении 10 лет. Затем модель установила связь между событиями, которые произошли после инфаркта, с теми данными обследований, которые были на этапе инфаркта», — рассказал один из авторов исследования, доцент кафедры кардиологии СурГУ Антон Воробьев. Его слова передает РИА Новости.
В дальнейшем ученые планируют запустить приложение, с помощью которого врачи смогут прогнозировать осложнения конкретного пациента с инфарктом миокарда. По данным ВОЗ, к наиболее значительным поведенческим факторам риска возникновения болезней сердца относятся нездоровое питание, низкий уровень физической активности, употребление табака и алкоголя.
Ранее URA.RU рассказывало, что ученые из ХМАО снизят риск смерти для переживших инфаркт миокарда. Тогда они заявили о создании онлайн-сервиса, который позволит тщательнее наблюдать за состоянием пациентов.
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