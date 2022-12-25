Ученые из ХМАО снизят риск смерти для переживших инфаркт миокарда

Ученые СурГУ создадут онлайн-сервис, который позволит вовремя предотвратить повторный инфаркт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые Сургутского государственного университета (ХМАО) работают над созданием онлайн-сервиса, который позволит тщательнее наблюдать за состоянием пациентов, переживших инфаркт миокарда. Делается это, чтобы предотвратить повторный случай инфаркта. Об этом URA.RU рассказал доцент кафедры медицинского института СурГУ Антон Воробьев.

«Вместе с молодыми учеными вуза планируем создать онлайн-сервис для персонифицированного сопровождения пациентов с высокими рисками в постинфаткном периоде. Мы выбрали из известных международных баз данных сто наиболее изучаемых генов, которые ассоциированы с инфарктом миокарда и его осложнением. В условиях лаборатории вуза мы будем гены каждого исследуемого пациента изучать на предмет мутаций. Планируем внедрить данный метод во врачебную практику», — рассказал Воробьев.

Он добавил, что сервис также поможет пациентам связываться с врачом-кардиологом. «По стандарту врач на постинфарктном этапе принимает пациента три раза: через месяц после выписки, через полгода, и через год. Эти промежутки слишком длительные, так как на протяжении года после инфаркта риск повторного события очень высок», — сказал Воробьев. На данный момент сервис находится на стадии тестирования в окружном кардиодиспансере.

В России до 2030 года планируется разработать 5 тыс. новых образовательных модулей и 114 аккредитационно-симуляционных центров для обучения врачей. Уже заработал портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования, обучение на которой проходят более 1,4 млн специалистов. Это дает возможность медикам не только оставаться в курсе новейших разработок, но и делиться собственным опытом, предлагая методики лечения, основанные на полученных знаниях.