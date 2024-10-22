В ХМАО теплоходы выполнят последние рейсы по Оби в этом сезоне

На этой неделе в Нижневартовском районе ХМАО закрывается навигация на реке Обь. Последние рейсы теплоходов запланированы на 25, 26 и 27 октября 2024 года.
«В связи с закрытием навигации на реке Обь движение речных судов прекращается. Последний рейс из Нижневартовска в Былино состоится 25 октября, по маршруту Покур — Старица Ватинской протоки — 26 октября, из Нижневартовска в Вампугол — 27 октября», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района ХМАО.
В период распутицы добраться до отдаленных населенных пунктов можно будет на авиатранспорте. С 6 ноября по маршруту Нижневартовск — Покур — Былино — Вампугол — Нижневартовск три раза в неделю будет летать вертолет МИ-8.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО закрывается речная навигация по реке Вах в Нижневартовском районе. Последние рейсы были выполнены 19 и 21 октября.
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