22 октября 2024

В ХМАО теплоходы выполнят последние рейсы по Оби в этом сезоне

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО закрывается навигация по реке Обь
В ХМАО закрывается навигация по реке Обь Фото:

На этой неделе в Нижневартовском районе ХМАО закрывается навигация на реке Обь. Последние рейсы теплоходов запланированы на 25, 26 и 27 октября 2024 года.

«В связи с закрытием навигации на реке Обь движение речных судов прекращается. Последний рейс из Нижневартовска в Былино состоится 25 октября, по маршруту Покур — Старица Ватинской протоки — 26 октября, из Нижневартовска в Вампугол — 27 октября», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района ХМАО.

В период распутицы добраться до отдаленных населенных пунктов можно будет на авиатранспорте. С 6 ноября по маршруту Нижневартовск — Покур — Былино — Вампугол — Нижневартовск три раза в неделю будет летать вертолет МИ-8.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО закрывается речная навигация по реке Вах в Нижневартовском районе. Последние рейсы были выполнены 19 и 21 октября.

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На этой неделе в Нижневартовском районе ХМАО закрывается навигация на реке Обь. Последние рейсы теплоходов запланированы на 25, 26 и 27 октября 2024 года. «В связи с закрытием навигации на реке Обь движение речных судов прекращается. Последний рейс из Нижневартовска в Былино состоится 25 октября, по маршруту Покур — Старица Ватинской протоки — 26 октября, из Нижневартовска в Вампугол — 27 октября», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района ХМАО. В период распутицы добраться до отдаленных населенных пунктов можно будет на авиатранспорте. С 6 ноября по маршруту Нижневартовск — Покур — Былино — Вампугол — Нижневартовск три раза в неделю будет летать вертолет МИ-8. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО закрывается речная навигация по реке Вах в Нижневартовском районе. Последние рейсы были выполнены 19 и 21 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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