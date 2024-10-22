В мэрии Перми решили, как поступить с камерами в школьных туалетах

Видеокамеры в туалетах ряда школ в Перми, были установлены незаконно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. По информации чиновников, камеры были установлены по личной инициативе руководства образовательных учреждений, они будут демонтированы «в кратчайшие сроки».
«Камеры были установлены по инициативе администраций отдельных образовательных учреждений в разные периоды, часть из них являются муляжами. Какими бы ни были причины установки — эти действия незаконны и нарушают личное пространство учащихся, что недопустимо. Департамент образования Перми дал распоряжение директорам школ снять камеры (в том числе фальшкамеры), в кратчайший срок», — сообщили городские власти.
URA.RU писало, что видеокамеры ученики школ №42, №77 и №116 жаловались на камеры в школьных туалетах. В администрации Перми ранее пояснили, что установка камер обусловлена необходимостью профилактики табакокурения, буллинга и порчи школьного имущества.
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