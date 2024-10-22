22 октября 2024

В мэрии Перми решили, как поступить с камерами в школьных туалетах

Камеры видеонаблюдения в туалетах школ в Перми установлены незаконны
© Служба новостей «URA.RU»
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Камеры в школьных туалетах будут сняты
Камеры в школьных туалетах будут сняты Фото:

Видеокамеры в туалетах ряда школ в Перми, были установлены незаконно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. По информации чиновников, камеры были установлены по личной инициативе руководства образовательных учреждений, они будут демонтированы «в кратчайшие сроки».

«Камеры были установлены по инициативе администраций отдельных образовательных учреждений в разные периоды, часть из них являются муляжами. Какими бы ни были причины установки — эти действия незаконны и нарушают личное пространство учащихся, что недопустимо. Департамент образования Перми дал распоряжение директорам школ снять камеры (в том числе фальшкамеры), в кратчайший срок», — сообщили городские власти.

URA.RU писало, что видеокамеры ученики школ №42, №77 и №116 жаловались на камеры в школьных туалетах. В администрации Перми ранее пояснили, что установка камер обусловлена необходимостью профилактики табакокурения, буллинга и порчи школьного имущества.

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Видеокамеры в туалетах ряда школ в Перми, были установлены незаконно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. По информации чиновников, камеры были установлены по личной инициативе руководства образовательных учреждений, они будут демонтированы «в кратчайшие сроки». «Камеры были установлены по инициативе администраций отдельных образовательных учреждений в разные периоды, часть из них являются муляжами. Какими бы ни были причины установки — эти действия незаконны и нарушают личное пространство учащихся, что недопустимо. Департамент образования Перми дал распоряжение директорам школ снять камеры (в том числе фальшкамеры), в кратчайший срок», — сообщили городские власти. URA.RU писало, что видеокамеры ученики школ №42, №77 и №116 жаловались на камеры в школьных туалетах. В администрации Перми ранее пояснили, что установка камер обусловлена необходимостью профилактики табакокурения, буллинга и порчи школьного имущества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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