В Челябинской области мэр судится с депутатом из-за обвинения в убийстве

Сельский глава судится с лидером эсеров в Кунашаке из-за обвинений в убийстве

24 октября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Даян Иштимиров вновь попал в скандал Фото: Сайт «Справедливая Россия»/CC BY 4.0/https://spravedlivo.ru/ © URA.RU На председателя отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Кунашакском районе Челябинской области Даяна Иштимирова подали в суд из-за обвинений в убийстве человека. Истцом выступает глава Урукульского сельского поселения Фаил Закиров, который в разговоре с URA.RU отметил, что никак не причастен к истории, которую распространяет Иштимиров, а конфликт, скорее всего, начался из-за мусора. Депутат же не стал комментировать ситуацию. «В августе 1996 года на озере Сагишты во время открытия охотничьего сезона утонул мой друг. Произошедшее является несчастным случаем, но в 2023 году Иштимиров подал заявление в следственный комитет, в котором указал на мою причастность к данному инциденту. Якобы я убил товарища или как-то виноват в его смерти. За год от депутата поступило несколько подобных заявлений. В них Иштимиров указывал, что к нему якобы обратились родственники погибшего (мать, дядя). И он пытается добиться правды. При этом я никак не причастен к смерти. Указанные в заявлениях Иштимирова факты не нашли своего подтверждения», — сообщил URA.RU Закиров. Закиров предположил, что подобные действия Иштимирова могут быть направлены на дискредитацию его на посту главы поселения. Он вспомнил случай, когда, защищая интересы граждан, он попросил организовать вывоз мусора у кафе «Кочевник», принадлежащее депутату. Решить вопрос тихо-мирно не удалось. Лишь через суд Иштимирова удалось убедить заключить контракт на вывоз мусора от кафе, а не сваливать отходы в близлежащий лес. Возможно, это и послужило началом конфликта. В иске Закиров просит Иштимирова принести ему публичные извинения, в также выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. На следующем заседании, как предполагает Закиров, суд поставит точку в деле. Он надеется, что справедливость восторжествует. URA.RU пыталось связаться с Иштимировым. Сначала его телефон был выключен. Но после нескольких попыток корреспонденту удалось дозвониться до депутата. Тот бросил трубку. Последующие попытки дозвониться до Иштимирова не принесли успеха. Агентство готово отразить его мнение по данной ситуации. В июле Иштимиров уже попадал в скандал, когда вместе с товарищем похитил сотрудницу пресс-службы администрации муниципалитета. Угрожая женщине, он, предположительно, пытался достать компромат на главу района Рамиля Вакилова. По данному факту проводилась проверка. Иштимиров же назвал произошедшее домыслами сотрудницы. После выяснилось, что девушку таким образом пытались убедить уволиться из администрации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На председателя отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Кунашакском районе Челябинской области Даяна Иштимирова подали в суд из-за обвинений в убийстве человека. Истцом выступает глава Урукульского сельского поселения Фаил Закиров, который в разговоре с URA.RU отметил, что никак не причастен к истории, которую распространяет Иштимиров, а конфликт, скорее всего, начался из-за мусора. Депутат же не стал комментировать ситуацию. «В августе 1996 года на озере Сагишты во время открытия охотничьего сезона утонул мой друг. Произошедшее является несчастным случаем, но в 2023 году Иштимиров подал заявление в следственный комитет, в котором указал на мою причастность к данному инциденту. Якобы я убил товарища или как-то виноват в его смерти. За год от депутата поступило несколько подобных заявлений. В них Иштимиров указывал, что к нему якобы обратились родственники погибшего (мать, дядя). И он пытается добиться правды. При этом я никак не причастен к смерти. Указанные в заявлениях Иштимирова факты не нашли своего подтверждения», — сообщил URA.RU Закиров. Закиров предположил, что подобные действия Иштимирова могут быть направлены на дискредитацию его на посту главы поселения. Он вспомнил случай, когда, защищая интересы граждан, он попросил организовать вывоз мусора у кафе «Кочевник», принадлежащее депутату. Решить вопрос тихо-мирно не удалось. Лишь через суд Иштимирова удалось убедить заключить контракт на вывоз мусора от кафе, а не сваливать отходы в близлежащий лес. Возможно, это и послужило началом конфликта. В иске Закиров просит Иштимирова принести ему публичные извинения, в также выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. На следующем заседании, как предполагает Закиров, суд поставит точку в деле. Он надеется, что справедливость восторжествует. URA.RU пыталось связаться с Иштимировым. Сначала его телефон был выключен. Но после нескольких попыток корреспонденту удалось дозвониться до депутата. Тот бросил трубку. Последующие попытки дозвониться до Иштимирова не принесли успеха. Агентство готово отразить его мнение по данной ситуации. В июле Иштимиров уже попадал в скандал, когда вместе с товарищем похитил сотрудницу пресс-службы администрации муниципалитета. Угрожая женщине, он, предположительно, пытался достать компромат на главу района Рамиля Вакилова. По данному факту проводилась проверка. Иштимиров же назвал произошедшее домыслами сотрудницы. После выяснилось, что девушку таким образом пытались убедить уволиться из администрации.