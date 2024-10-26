«Они считали себя богами»: история легендарной банды «Ганса» из Тюмени

Тюменский криминальный авторитет пропал из вида после освобождения из колонии

27 октября 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

ОПГ Юрия Тишенкова держала в страхе всю Тюменскую область, но исчезла после одного телефонного звонка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 90-е годы «вор в законе» Юрий Тишенков по прозвищу «Ганс» построил в Тюменской области целую криминальную империю. Она была разрушена после того, как он нагрубил по телефону «вору в законе» «Япончику». Почти сразу после этого «Ганс» был арестован по подозрению в организации заказного убийства члена своей же ОПГ. Он получил 12 лет колонии строгого режима, а после освобождения «пропал». О том, как строилась и рушилась империя Тишенкова — в материале URA.RU. «В 90-е в Тюменской области сложно было встретить человека, который не знал бы, кто такой Тишенков. Доходило до того, что местные школьники во время подростковых разборок пугали друг друга тем, что «обратятся за помощью в решении вопроса к «Гансу». Представляете, какая «народная слава»? Но взрослые, в отличие от детей, знали, насколько жестоким является этот человек. Да, ему удалось построить целую преступную империю, в которой сам он занял наивысшее положение. Но какой ценой? Сколько сломанных судеб и жизней оставил он за своей спиной? Одному Богу известно», — рассказал один из бывших сотрудников органов внутренних дел Тюменской области. В 90-е годы стрельба на улицах Тюмени раздавалась практически каждую неделю Фото: Денис Моргунов © URA.RU Криминальный талант Юрий Тишенков родился 29 февраля 1952 года и с детства не отличался примерным поведением. Первую судимость по ч. 3 ст. 206 УК РСФСР — хулиганство, получил в 16 лет. А к 18 годам имел за плечами уже три. «Криминальный талант, если можно так сказать, в Тишенкове наблюдался с ранних лет. Максимально отчаянный, нетерпимый к людям, которые ему противоречат, дерзкий, злой — все это про „Ганса“. К тому же, он с ранних лет абсолютно не боялся тюрьмы и впоследствии относился к преследованию со стороны представителей силовых структур как к побочному эффекту своей „профессии“, но всякий раз при этом утверждал, что ни в чем не виновен. Причем, зря. Судам удавалось доказывать его причастность к совершению тех или иных преступлений. И всякий раз участники процессов удивлялись тому, на что способен Тишенков. Насколько беспощаден к окружающим», — отметил инсайдер агентства, близкий к правоохранительным структурам. Всего за свою жизнь «Ганс» получил семь судимостей. Последнюю — за организацию заказного убийства. Приговор был озвучен в 2010 году. Юрия Тишенкова судили семь раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Банды, деньги и стрельба Расцвет криминального таланта Юрия Тишенкова пришелся на «лихие» 90-е. А если быть точнее, он начался на рубеже 80-х и 90-х. К тому времени «Ганс» оброс нужными связями в преступном мире и заслужил уважение со стороны «коллег» по ремеслу. В конце концов, ему было предложено стать «смотрящим» за Тюменью — крайне важная ступень на пути к титулу «вора в законе». Он активно занялся рэкетом, заставляя местных бизнесменов платить дань. Он сплотил вокруг себя самых беспринципных и ожесточенных преступников своего времени, и они вместе взялись за дело: пугали, избивали и унижали других людей, попутно вымогая у них деньги. «В этой „должности“, „Ганс“ показал буквально взял весь криминальный мир Тюмени под свой контроль. Они считали себя богами. Проблемы у „смотрящего“ за Тюменью начались после распада Советского Союза, когда во всех регионах России, как грибы после дождя, начали появляться организованные преступные группировки. Самой известной в Тюмени в то время считалась „Десятка“. С членами этой ОПГ Тишенкову так и не удалось найти общий язык. Они стали непримиримыми врагами, а в итоге все это закончилось большой кровью», — отметил один из собеседников агентства. Рашид Янтимиров был застрелен возле дома по адресу ул. Мельникайте, 97 в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU В 1992 году основатель и безоговорочный лидер «Десятки» Рашид Янтимиров был застрелен. По одной из версий, убийство криминального авторитета произошло после того, как у него произошел конфликт с Тишенковым. Однако доказать прямую причастность последнего к ликвидации лидера ОПГ силовикам не удалось. Но после этого жизнь самого «Ганса» дважды висела на волоске, и дело тут вовсе не в карме. «Тишенкову пришлось пережить два покушения. Первое произошло 21 июня 1993 года. Киллер поджидал „Ганса“ в холле тюменского дома быта „Сибирь“, где находился бандитский офис группировки. Криминальный авторитет был ранен, но выжил. А оклемавшись, сразу перебрался на время в Москву. В то время активно ходили слухи, что пока его не было в городе, бригадиры ОПГ „расслабились“ и перестали прислушиваться к мнению „смотрящего“. После того как Тишенков вернулся в Тюмень, его снова пытались убить. И не исключено, что на этот раз — свои. 17 августа 1993 года при выходе из дома киллер произвел в его сторону несколько выстрелов. „Ганс“ получил ранение в живот, но снова выжил. Говорят, что после этого Тишенков решил, что за организацией заказного убийства стояли именно отколовшиеся от группировки бригадиры», — рассказал инсайдер URA.RU. Тишенков планировал отомстить им, но не успел. В марте 1994 года костяк его группировки был арестован по обвинению в совершении убийств и других тяжких преступлений. В СИЗО оказался и сам «Ганс». Одно из покушений на «Ганса» произошло в холле дома быта «Сибирь». Сейчас здание на реконструкции Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Воровская корона». Жестокая месть Тишенков и его бригада провели в СИЗО три года: суд над ними состоялся только в декабре 1997-го. Незадолго до приговора с криминальным авторитетом удалось пообщаться журналисту издания «Тюменская линия» Рафаэлю Гольдбергу. В своем едва ли не единственном интервью в жизни «Ганс» заявил о собственной невиновности и непричастности к ликвидации верхушки «Десятки». А еще сказал, что не является «смотрящим» за Тюменью. Мол, все это выдумки. Несмотря на это, в конце 1997-го Тишенков получил шесть лет колонии. Бригадиры, которые в свое время ослушались будущего «вора в законе» — по восемь лет лишения свободы. Ходят слухи, что подельники «Ганса» были крайне недовольными тем, что он получил самый маленький срок среди всех участников ОПГ. «Ганс» вышел на волю в 2000 году, так как время нахождения в СИЗО приобщается к общему сроку содержания под стражей. И тут же максимально активизировался в криминальном отношении. К тому времени, кстати, он уже был «смотрящим» за Тюменской области. В июне того же года его «короновали». Став «вором в законе», он определил «смотрящих» за городами региона и со временем подмял под себя часть Курганской области. Теперь денежный поток в Тюменскую область шел и оттуда. При этом, одна часть денег оставалась в тюменском «общаке», а другая — уходила в Москву, грузинским ворам. Короче, все у Тишенкова было хорошо, но до поры, до времени. Старая обида на бывших бригадиров никуда не делась, былая жестокость — тоже. И в какой-то момент он решил вернуться к тому, что не успел сделать в 1994 году», — рассказывает инсайдер URA.RU. 8 декабря 2001 года при выходе из магазина на ул. Геологоразведчиков в Тюмени неизвестными был расстрелян мужчина. Как выяснилось позже, жертвой стрелков стал Владимир Гарманов — один из бывших бригадиров-отступников «Ганса». Второй, узнав о том, что произошло, покинул город и уехал в Москву. А Тишенков тем временем спокойно продолжил вести свои криминальные дела. Владимира Гарманова расстреляли при выходе из магазина на ул. Геологоразведчиков в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU Закат империи «Ганс» забирал себе все новые территории и, в конце концов, дошел до границы с Казахстаном. На контрабанде в приграничных районах в те времена можно было неплохо заработать. И он попытался, однако это, по словам инсайдеров агентства, привело к ссорам и разногласиям с другими бандитами. В том числе, московскими. Ходит легенда, что в какой-то момент Тишенкову позвонил «вор в законе» Вячеслав Иваньков, известный в преступном мире как «Япончик». Между криминальными авторитетами состоялся серьезный разговор, во время которого «Япончик» потребовал, чтобы «Ганс» немедленно приехал в Москву на разговор. А тот предложил ему самому приехать в Тюмень и сказал: «Тебе надо, ты и приезжай». 16 апреля 2008 года в столице состоялась воровская сходка, во время которой Тишенков был заочно раскоронован. На судьбоносную встречу он так и не явился. «Говорят, что после этого он несколько раз ездил в Москву к авторитетам, пытался как-то решить вопрос с „короной“, но безрезультатно: „Ганс“ навсегда перестал быть „вором в законе“. И с тех пор дела его, мягко говоря, пошли под гору. В один день Тишенков потерял все, к чему шел на протяжении всей жизни. В том числе, уважение в криминальном мире. Это был настоящий удар», — пояснил собеседник агентства. 11 ноября 2009 года Тишенков был арестован по подозрению в организации заказного убийства Владимира Гарманова. Как выяснится позже, один из киллеров, Сергей Дугин, заключил сделку со следствием и сдал бывшего «вора в законе». По иронии судьбы, суд над «Гансом» состоялся 8 декабря 2010 года: ровно через девять лет после убийства Гарманова. Некогда сильнейший криминальный авторитет Тюменской области Тишенков получил 12 лет колонии строгого режима. А отбыв полный срок, вышел на свободу в 2021 году, и пропал. Полностью исчезнув из поля зрения как силовиков, так и общества. Рядом с некогда уединенным местом у озера, где Юрий Тишенков построил свой дом, выросли новые микрорайоны Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Ходят слухи, что теперь он живет обычной жизнью вполне себе рядового российского пенсионера. Разве что, пенсию не получает. Как говорится, не за что. Несмотря на это, имя „Ганса“ навсегда вписано в криминальную историю Тюменской области. Его пример в очередной раз доказывает, что любая империя обречена на падение. Особенно, та, что выстроена на крови и беззаконии», — сказал в завершении разговора собеседник URA.RU. По данным агентства, Юрий Тишенков ведет закрытый образ жизни и категорически против общения с прессой. URA.RU готово предоставить ему возможность высказаться по поводу изложенных событий. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 90-е годы «вор в законе» Юрий Тишенков по прозвищу «Ганс» построил в Тюменской области целую криминальную империю. Она была разрушена после того, как он нагрубил по телефону «вору в законе» «Япончику». Почти сразу после этого «Ганс» был арестован по подозрению в организации заказного убийства члена своей же ОПГ. Он получил 12 лет колонии строгого режима, а после освобождения «пропал». О том, как строилась и рушилась империя Тишенкова — в материале URA.RU. «В 90-е в Тюменской области сложно было встретить человека, который не знал бы, кто такой Тишенков. Доходило до того, что местные школьники во время подростковых разборок пугали друг друга тем, что «обратятся за помощью в решении вопроса к «Гансу». Представляете, какая «народная слава»? Но взрослые, в отличие от детей, знали, насколько жестоким является этот человек. Да, ему удалось построить целую преступную империю, в которой сам он занял наивысшее положение. Но какой ценой? Сколько сломанных судеб и жизней оставил он за своей спиной? Одному Богу известно», — рассказал один из бывших сотрудников органов внутренних дел Тюменской области. Криминальный талант Юрий Тишенков родился 29 февраля 1952 года и с детства не отличался примерным поведением. Первую судимость по ч. 3 ст. 206 УК РСФСР — хулиганство, получил в 16 лет. А к 18 годам имел за плечами уже три. «Криминальный талант, если можно так сказать, в Тишенкове наблюдался с ранних лет. Максимально отчаянный, нетерпимый к людям, которые ему противоречат, дерзкий, злой — все это про „Ганса“. К тому же, он с ранних лет абсолютно не боялся тюрьмы и впоследствии относился к преследованию со стороны представителей силовых структур как к побочному эффекту своей „профессии“, но всякий раз при этом утверждал, что ни в чем не виновен. Причем, зря. Судам удавалось доказывать его причастность к совершению тех или иных преступлений. И всякий раз участники процессов удивлялись тому, на что способен Тишенков. Насколько беспощаден к окружающим», — отметил инсайдер агентства, близкий к правоохранительным структурам. Всего за свою жизнь «Ганс» получил семь судимостей. Последнюю — за организацию заказного убийства. Приговор был озвучен в 2010 году. Банды, деньги и стрельба Расцвет криминального таланта Юрия Тишенкова пришелся на «лихие» 90-е. А если быть точнее, он начался на рубеже 80-х и 90-х. К тому времени «Ганс» оброс нужными связями в преступном мире и заслужил уважение со стороны «коллег» по ремеслу. В конце концов, ему было предложено стать «смотрящим» за Тюменью — крайне важная ступень на пути к титулу «вора в законе». Он активно занялся рэкетом, заставляя местных бизнесменов платить дань. Он сплотил вокруг себя самых беспринципных и ожесточенных преступников своего времени, и они вместе взялись за дело: пугали, избивали и унижали других людей, попутно вымогая у них деньги. «В этой „должности“, „Ганс“ показал буквально взял весь криминальный мир Тюмени под свой контроль. Они считали себя богами. Проблемы у „смотрящего“ за Тюменью начались после распада Советского Союза, когда во всех регионах России, как грибы после дождя, начали появляться организованные преступные группировки. Самой известной в Тюмени в то время считалась „Десятка“. С членами этой ОПГ Тишенкову так и не удалось найти общий язык. Они стали непримиримыми врагами, а в итоге все это закончилось большой кровью», — отметил один из собеседников агентства. В 1992 году основатель и безоговорочный лидер «Десятки» Рашид Янтимиров был застрелен. По одной из версий, убийство криминального авторитета произошло после того, как у него произошел конфликт с Тишенковым. Однако доказать прямую причастность последнего к ликвидации лидера ОПГ силовикам не удалось. Но после этого жизнь самого «Ганса» дважды висела на волоске, и дело тут вовсе не в карме. «Тишенкову пришлось пережить два покушения. Первое произошло 21 июня 1993 года. Киллер поджидал „Ганса“ в холле тюменского дома быта „Сибирь“, где находился бандитский офис группировки. Криминальный авторитет был ранен, но выжил. А оклемавшись, сразу перебрался на время в Москву. В то время активно ходили слухи, что пока его не было в городе, бригадиры ОПГ „расслабились“ и перестали прислушиваться к мнению „смотрящего“. После того как Тишенков вернулся в Тюмень, его снова пытались убить. И не исключено, что на этот раз — свои. 17 августа 1993 года при выходе из дома киллер произвел в его сторону несколько выстрелов. „Ганс“ получил ранение в живот, но снова выжил. Говорят, что после этого Тишенков решил, что за организацией заказного убийства стояли именно отколовшиеся от группировки бригадиры», — рассказал инсайдер URA.RU. Тишенков планировал отомстить им, но не успел. В марте 1994 года костяк его группировки был арестован по обвинению в совершении убийств и других тяжких преступлений. В СИЗО оказался и сам «Ганс». «Воровская корона». Жестокая месть Тишенков и его бригада провели в СИЗО три года: суд над ними состоялся только в декабре 1997-го. Незадолго до приговора с криминальным авторитетом удалось пообщаться журналисту издания «Тюменская линия» Рафаэлю Гольдбергу. В своем едва ли не единственном интервью в жизни «Ганс» заявил о собственной невиновности и непричастности к ликвидации верхушки «Десятки». А еще сказал, что не является «смотрящим» за Тюменью. Мол, все это выдумки. Несмотря на это, в конце 1997-го Тишенков получил шесть лет колонии. Бригадиры, которые в свое время ослушались будущего «вора в законе» — по восемь лет лишения свободы. Ходят слухи, что подельники «Ганса» были крайне недовольными тем, что он получил самый маленький срок среди всех участников ОПГ. «Ганс» вышел на волю в 2000 году, так как время нахождения в СИЗО приобщается к общему сроку содержания под стражей. И тут же максимально активизировался в криминальном отношении. К тому времени, кстати, он уже был «смотрящим» за Тюменской области. В июне того же года его «короновали». Став «вором в законе», он определил «смотрящих» за городами региона и со временем подмял под себя часть Курганской области. Теперь денежный поток в Тюменскую область шел и оттуда. При этом, одна часть денег оставалась в тюменском «общаке», а другая — уходила в Москву, грузинским ворам. Короче, все у Тишенкова было хорошо, но до поры, до времени. Старая обида на бывших бригадиров никуда не делась, былая жестокость — тоже. И в какой-то момент он решил вернуться к тому, что не успел сделать в 1994 году», — рассказывает инсайдер URA.RU. 8 декабря 2001 года при выходе из магазина на ул. Геологоразведчиков в Тюмени неизвестными был расстрелян мужчина. Как выяснилось позже, жертвой стрелков стал Владимир Гарманов — один из бывших бригадиров-отступников «Ганса». Второй, узнав о том, что произошло, покинул город и уехал в Москву. А Тишенков тем временем спокойно продолжил вести свои криминальные дела. Закат империи «Ганс» забирал себе все новые территории и, в конце концов, дошел до границы с Казахстаном. На контрабанде в приграничных районах в те времена можно было неплохо заработать. И он попытался, однако это, по словам инсайдеров агентства, привело к ссорам и разногласиям с другими бандитами. В том числе, московскими. Ходит легенда, что в какой-то момент Тишенкову позвонил «вор в законе» Вячеслав Иваньков, известный в преступном мире как «Япончик». Между криминальными авторитетами состоялся серьезный разговор, во время которого «Япончик» потребовал, чтобы «Ганс» немедленно приехал в Москву на разговор. А тот предложил ему самому приехать в Тюмень и сказал: «Тебе надо, ты и приезжай». 16 апреля 2008 года в столице состоялась воровская сходка, во время которой Тишенков был заочно раскоронован. На судьбоносную встречу он так и не явился. «Говорят, что после этого он несколько раз ездил в Москву к авторитетам, пытался как-то решить вопрос с „короной“, но безрезультатно: „Ганс“ навсегда перестал быть „вором в законе“. И с тех пор дела его, мягко говоря, пошли под гору. В один день Тишенков потерял все, к чему шел на протяжении всей жизни. В том числе, уважение в криминальном мире. Это был настоящий удар», — пояснил собеседник агентства. 11 ноября 2009 года Тишенков был арестован по подозрению в организации заказного убийства Владимира Гарманова. Как выяснится позже, один из киллеров, Сергей Дугин, заключил сделку со следствием и сдал бывшего «вора в законе». По иронии судьбы, суд над «Гансом» состоялся 8 декабря 2010 года: ровно через девять лет после убийства Гарманова. Некогда сильнейший криминальный авторитет Тюменской области Тишенков получил 12 лет колонии строгого режима. А отбыв полный срок, вышел на свободу в 2021 году, и пропал. Полностью исчезнув из поля зрения как силовиков, так и общества. «Ходят слухи, что теперь он живет обычной жизнью вполне себе рядового российского пенсионера. Разве что, пенсию не получает. Как говорится, не за что. Несмотря на это, имя „Ганса“ навсегда вписано в криминальную историю Тюменской области. Его пример в очередной раз доказывает, что любая империя обречена на падение. Особенно, та, что выстроена на крови и беззаконии», — сказал в завершении разговора собеседник URA.RU. По данным агентства, Юрий Тишенков ведет закрытый образ жизни и категорически против общения с прессой. URA.RU готово предоставить ему возможность высказаться по поводу изложенных событий. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.