Бизнесмен из Магнитогорска собрался выпускать водку «Слеза Михалыча»

23 октября 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Выпуск напитка с новым названием должен стартовать за три года, чтобы не лишиться бренда Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бизнесмен из Магнитогорска (Челябинская область) планирует выпускать водку «Слеза Михалыча». Как следует из данных Роспатента, предприниматель в октябре подал заявку на соответствующий торговый знак. «Индивидуальный предприниматель Колчеданцев Алексей Михайлович. Классы Международной классификации товаров и услуг: аперитивы, биттеры (горькие спиртные напитки), водка, водка анисовая, водка вишневая», — отмечено в заявке. Всего бизнесмен охватил брендом шесть товарных групп. В их числе есть брелоки, подставки для ключей, распятия из благородных металлов, рюкзаки для переноски младенцев, саквояжи и другие вещи. «В основном товарный знак регистрируют, чтобы оградить свою деятельность от конкурентов, добиваясь ситуации, когда название продукции является уникальным и на него есть права только у производителя. При этом закон требует, чтобы знак использовался. Если этого не происходит, то конкурент, заинтересованный в применении названия, через суд может аннулировать регистрацию», — рассказала URA.RU директор челябинской компании «Челпатент» Елена Левина. Предприниматель также заявил на регистрацию другой знак. С первым названием бренд объединяет отчество. Водку бизнесмен решил назвать «Кривотой Михалыча». В октябре челябинцы стали активными регистраторами знаков. Бизнесмены в Челябинске подали заявку на бренд одежды «Совсоветский спорт». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнесмен из Магнитогорска (Челябинская область) планирует выпускать водку «Слеза Михалыча». Как следует из данных Роспатента, предприниматель в октябре подал заявку на соответствующий торговый знак. «Индивидуальный предприниматель Колчеданцев Алексей Михайлович. Классы Международной классификации товаров и услуг: аперитивы, биттеры (горькие спиртные напитки), водка, водка анисовая, водка вишневая», — отмечено в заявке. Всего бизнесмен охватил брендом шесть товарных групп. В их числе есть брелоки, подставки для ключей, распятия из благородных металлов, рюкзаки для переноски младенцев, саквояжи и другие вещи. «В основном товарный знак регистрируют, чтобы оградить свою деятельность от конкурентов, добиваясь ситуации, когда название продукции является уникальным и на него есть права только у производителя. При этом закон требует, чтобы знак использовался. Если этого не происходит, то конкурент, заинтересованный в применении названия, через суд может аннулировать регистрацию», — рассказала URA.RU директор челябинской компании «Челпатент» Елена Левина. Предприниматель также заявил на регистрацию другой знак. С первым названием бренд объединяет отчество. Водку бизнесмен решил назвать «Кривотой Михалыча». В октябре челябинцы стали активными регистраторами знаков. Бизнесмены в Челябинске подали заявку на бренд одежды «Совсоветский спорт».