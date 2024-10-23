Бизнесмен из Магнитогорска собрался выпускать водку «Слеза Михалыча»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алкоголь и энергетики. Тюмень, водка, бутылки, 40 градусов, алкоголь, крепкий напиток, бутылки с алкоголем, крепкий алкоголь
Выпуск напитка с новым названием должен стартовать за три года, чтобы не лишиться бренда Фото:

Бизнесмен из Магнитогорска (Челябинская область) планирует выпускать водку «Слеза Михалыча». Как следует из данных Роспатента, предприниматель в октябре подал заявку на соответствующий торговый знак.

«Индивидуальный предприниматель Колчеданцев Алексей Михайлович. Классы Международной классификации товаров и услуг: аперитивы, биттеры (горькие спиртные напитки), водка, водка анисовая, водка вишневая», — отмечено в заявке.

Всего бизнесмен охватил брендом шесть товарных групп. В их числе есть брелоки, подставки для ключей, распятия из благородных металлов, рюкзаки для переноски младенцев, саквояжи и другие вещи.

«В основном товарный знак регистрируют, чтобы оградить свою деятельность от конкурентов, добиваясь ситуации, когда название продукции является уникальным и на него есть права только у производителя. При этом закон требует, чтобы знак использовался. Если этого не происходит, то конкурент, заинтересованный в применении названия, через суд может аннулировать регистрацию», — рассказала URA.RU директор челябинской компании «Челпатент» Елена Левина.

Предприниматель также заявил на регистрацию другой знак. С первым названием бренд объединяет отчество. Водку бизнесмен решил назвать «Кривотой Михалыча».

В октябре челябинцы стали активными регистраторами знаков. Бизнесмены в Челябинске подали заявку на бренд одежды «Совсоветский спорт».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бизнесмен из Магнитогорска (Челябинская область) планирует выпускать водку «Слеза Михалыча». Как следует из данных Роспатента, предприниматель в октябре подал заявку на соответствующий торговый знак. «Индивидуальный предприниматель Колчеданцев Алексей Михайлович. Классы Международной классификации товаров и услуг: аперитивы, биттеры (горькие спиртные напитки), водка, водка анисовая, водка вишневая», — отмечено в заявке. Всего бизнесмен охватил брендом шесть товарных групп. В их числе есть брелоки, подставки для ключей, распятия из благородных металлов, рюкзаки для переноски младенцев, саквояжи и другие вещи. «В основном товарный знак регистрируют, чтобы оградить свою деятельность от конкурентов, добиваясь ситуации, когда название продукции является уникальным и на него есть права только у производителя. При этом закон требует, чтобы знак использовался. Если этого не происходит, то конкурент, заинтересованный в применении названия, через суд может аннулировать регистрацию», — рассказала URA.RU директор челябинской компании «Челпатент» Елена Левина. Предприниматель также заявил на регистрацию другой знак. С первым названием бренд объединяет отчество. Водку бизнесмен решил назвать «Кривотой Михалыча». В октябре челябинцы стали активными регистраторами знаков. Бизнесмены в Челябинске подали заявку на бренд одежды «Совсоветский спорт».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...