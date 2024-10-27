В Екатеринбурге рестораны отказываются от подорожавшей красной рыбы, найдена замена

В Екатеринбурге некоторые рестораны и магазины, где продают блюда японской кухни, начали заменять красную рыбу — на фоне ее подорожания — крабовыми палочками, морепродуктами и мясом. О нововведениях URA.RU рассказали в пресс-службе крупной сети ресторанов «Тануки».
«Мы стали охотнее работать с альтернативами [красной рыбе]. Например, в рецепты с термической обработкой добавили морскую форель, которая прекрасно подходит для большого числа вторых блюд и супов. Также активно расширяем меню с позициями со скумбрией, треской, сибасом, морепродуктами», — поделились в «Тануки». Там же добавили, что комплекс таких мер позволяет вносить разнообразие в меню и поддерживать цены более доступными для гостей.
Ранее URA.RU рассказывало, что цены на свежую красную рыбу в Екатеринбурге превысили три тысячи рублей за килограмм, а замороженная стоит почти 600 рублей. Это связано с дефицитом вылова лосося на Дальнем Востоке.
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