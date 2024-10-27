27 октября 2024
26 октября 2024

В Екатеринбурге рестораны отказываются от подорожавшей красной рыбы, найдена замена

Красную рыбу в ресторанах Екатеринбурга заменяют крабовыми палочками
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в кофейне Duo. Екатеринбург , суши, роллы
Рыбу заменяют из-за ее высокой цены Фото:

В Екатеринбурге некоторые рестораны и магазины, где продают блюда японской кухни, начали заменять красную рыбу — на фоне ее подорожания — крабовыми палочками, морепродуктами и мясом. О нововведениях URA.RU рассказали в пресс-службе крупной сети ресторанов «Тануки».

«Мы стали охотнее работать с альтернативами [красной рыбе]. Например, в рецепты с термической обработкой добавили морскую форель, которая прекрасно подходит для большого числа вторых блюд и супов. Также активно расширяем меню с позициями со скумбрией, треской, сибасом, морепродуктами», — поделились в «Тануки». Там же добавили, что комплекс таких мер позволяет вносить разнообразие в меню и поддерживать цены более доступными для гостей.

Ранее URA.RU рассказывало, что цены на свежую красную рыбу в Екатеринбурге превысили три тысячи рублей за килограмм, а замороженная стоит почти 600 рублей. Это связано с дефицитом вылова лосося на Дальнем Востоке.

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В Екатеринбурге некоторые рестораны и магазины, где продают блюда японской кухни, начали заменять красную рыбу — на фоне ее подорожания — крабовыми палочками, морепродуктами и мясом. О нововведениях URA.RU рассказали в пресс-службе крупной сети ресторанов «Тануки». «Мы стали охотнее работать с альтернативами [красной рыбе]. Например, в рецепты с термической обработкой добавили морскую форель, которая прекрасно подходит для большого числа вторых блюд и супов. Также активно расширяем меню с позициями со скумбрией, треской, сибасом, морепродуктами», — поделились в «Тануки». Там же добавили, что комплекс таких мер позволяет вносить разнообразие в меню и поддерживать цены более доступными для гостей. Ранее URA.RU рассказывало, что цены на свежую красную рыбу в Екатеринбурге превысили три тысячи рублей за килограмм, а замороженная стоит почти 600 рублей. Это связано с дефицитом вылова лосося на Дальнем Востоке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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