Мэрия Екатеринбурга заняла участок для новой станции метро

В Екатеринбурге одну из новых станций метро разместят на пересечении улиц Московской и Шаумяна. На участок уже не пускают застройщиков, уведомляя их о планах строительства подземки. Это следует из ответа вице-мэра Рустама Галямова депутату Госдумы от Свердловской области Андрею Альшевских.
«Ведется подготовка проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Фурманова, Московской, Амундсена, Шаумяна, Чкалова, переулка Воронежского, улиц Громова, Шаумяна, Чкалова, Обувщиков. В районе перекрестке улиц Шаумяна, Московской учтено размещение планируемой станции метрополитена», — говорится в ответе.
Станция появится возле жилого комплекса «Южные кварталы» от застройщика «Брусника», которому уже выдали разрешение на строительство согласно утвержденному Генплану до 2045 года. «Указанный земельный участок расположен вне границ зоны с особыми условиями использования территории метро», — добавил Галямов.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что свердловские власти активно ищут финансирование для второй ветки метро в Екатеринбурге, а также рассматривают новые направления. Горадминистрация уже подготовила эскиз, как может выглядеть продление действующей ветки метро — от станции «Ботаническая» до Академического района.
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