Мэрия Екатеринбурга заняла участок для новой станции метро

Новая станция метро в Екатеринбурге появится на пересечении Московской — Шаумяна
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Период нерабочих дней .Екатеринбург, метро
Станция появится возле ЖК «Южные кварталы» (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге одну из новых станций метро разместят на пересечении улиц Московской и Шаумяна. На участок уже не пускают застройщиков, уведомляя их о планах строительства подземки. Это следует из ответа вице-мэра Рустама Галямова депутату Госдумы от Свердловской области Андрею Альшевских.

«Ведется подготовка проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Фурманова, Московской, Амундсена, Шаумяна, Чкалова, переулка Воронежского, улиц Громова, Шаумяна, Чкалова, Обувщиков. В районе перекрестке улиц Шаумяна, Московской учтено размещение планируемой станции метрополитена», — говорится в ответе.

Станция появится возле жилого комплекса «Южные кварталы» от застройщика «Брусника», которому уже выдали разрешение на строительство согласно утвержденному Генплану до 2045 года. «Указанный земельный участок расположен вне границ зоны с особыми условиями использования территории метро», — добавил Галямов.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что свердловские власти активно ищут финансирование для второй ветки метро в Екатеринбурге, а также рассматривают новые направления. Горадминистрация уже подготовила эскиз, как может выглядеть продление действующей ветки метро — от станции «Ботаническая» до Академического района.

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В Екатеринбурге одну из новых станций метро разместят на пересечении улиц Московской и Шаумяна. На участок уже не пускают застройщиков, уведомляя их о планах строительства подземки. Это следует из ответа вице-мэра Рустама Галямова депутату Госдумы от Свердловской области Андрею Альшевских. «Ведется подготовка проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Фурманова, Московской, Амундсена, Шаумяна, Чкалова, переулка Воронежского, улиц Громова, Шаумяна, Чкалова, Обувщиков. В районе перекрестке улиц Шаумяна, Московской учтено размещение планируемой станции метрополитена», — говорится в ответе. Станция появится возле жилого комплекса «Южные кварталы» от застройщика «Брусника», которому уже выдали разрешение на строительство согласно утвержденному Генплану до 2045 года. «Указанный земельный участок расположен вне границ зоны с особыми условиями использования территории метро», — добавил Галямов. Ранее URA.RU рассказывало о том, что свердловские власти активно ищут финансирование для второй ветки метро в Екатеринбурге, а также рассматривают новые направления. Горадминистрация уже подготовила эскиз, как может выглядеть продление действующей ветки метро — от станции «Ботаническая» до Академического района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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