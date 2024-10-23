ВСУ записали приветственное видео для военнопленных из КНДР

Главное управление разведки (ГУР) Украины выпустило видеообращение на корейском языке, предназначенное для военных из КНДР, которые, по данным ГУР, якобы готовятся к участию в конфликте. Видео демонстрирует новый лагерь для содержания военнопленных из Северной Кореи.
В записи говорится, что в лагерь якобы будут поступать корейские пленные. Кадры опубликовал telegram-канал «Политика страны».
На видеозаписи ГУР Украины показаны условия в лагере для военнопленных, где будут содержаться северокорейские военные. В условиях содержания указаны трехразовое питание, теплые помещения и настоящие кровати.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения о переброске войск Северной Кореи в район проведения спецоперации не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что в информационном пространстве существует множество недостоверных данных, не находящих подтверждения.
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