ВСУ записали приветственное видео для военнопленных из КНДР

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ГУР Украины заявили о том, что готовят лагеря для военнопленных из Северной Кореи (фото из архива)
ГУР Украины заявили о том, что готовят лагеря для военнопленных из Северной Кореи (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главное управление разведки (ГУР) Украины выпустило видеообращение на корейском языке, предназначенное для военных из КНДР, которые, по данным ГУР, якобы готовятся к участию в конфликте. Видео демонстрирует новый лагерь для содержания военнопленных из Северной Кореи.

В записи говорится, что в лагерь якобы будут поступать корейские пленные. Кадры опубликовал telegram-канал «Политика страны».

На видеозаписи ГУР Украины показаны условия в лагере для военнопленных, где будут содержаться северокорейские военные. В условиях содержания указаны трехразовое питание, теплые помещения и настоящие кровати.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения о переброске войск Северной Кореи в район проведения спецоперации не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что в информационном пространстве существует множество недостоверных данных, не находящих подтверждения.

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Главное управление разведки (ГУР) Украины выпустило видеообращение на корейском языке, предназначенное для военных из КНДР, которые, по данным ГУР, якобы готовятся к участию в конфликте. Видео демонстрирует новый лагерь для содержания военнопленных из Северной Кореи. В записи говорится, что в лагерь якобы будут поступать корейские пленные. Кадры опубликовал telegram-канал «Политика страны». На видеозаписи ГУР Украины показаны условия в лагере для военнопленных, где будут содержаться северокорейские военные. В условиях содержания указаны трехразовое питание, теплые помещения и настоящие кровати. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения о переброске войск Северной Кореи в район проведения спецоперации не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что в информационном пространстве существует множество недостоверных данных, не находящих подтверждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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